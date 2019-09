Anchetă Caracal. Bogdan Chirieac: "În cazul Luizei nu există nicio scuză" "Cred ca organele de ancheta in cazul Luizei, daca nu demisionau ele de rușine, trebuiau de mult demise, scoase din magistratura, respectiv scoși din poliție. Deci in cazul Luizei nu exista absolut nicio scuza! Aveau la dosar poza mașinii lui Dinca, aveau tot ce este necesar, nu știu daca pentru a o salva pe Luiza sau nu, dar in orice caz nu am mai fi avut cazul Alexandra. In cazul acela, nu am avut o intervenție a autoritaților din Romania. Este o noua palma pe obrazul autoritaților din Romania, atat administrație, cat și justiție ca oamenii aceia mai primesc leafa de la stat și pensie speciala.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

