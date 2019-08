Anchetă Caracal. Alexandru Cumpănașu, înregistrare cu un martor: rețeaua există „#112vreausatraiesc #OROMANIEFARACLANURI! INREGISTRARE BOMBA A UNUI MARTOR DESPRE CLANUL LUI DINCA: BEBE STRUNGARU ȘI TOMEL!! Dragi romani, lucrurile sunt clare: PROPAGANDA tuturor partidelor și mafiilor a pornit asupra mea și a dumneavoastra care ma susțineți. Lucrurile sunt simple: SUNTEM impotriva tuturor clanurilor și mafiilor! Lupta pt adevar in cazul lui Alex continua. Imi fac propria investigație și sunt foarte aproape de adevar. Este doar inceputul sfarșitului pt clanul din Caracal și DIICOT! Sunt inca 8 jurnaliști de investigații care au gasit dovezi și le vor prezenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

