- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Tulcea, oamenii legii au fost anuntati de faptul ca doi elevi de clasa a IX-a si unul de clasa a X-a, de la Liceul Teoretic "Constantin Bratescu" din orasul Isaccea, s-au simtit rau intr-una din pauze. Conducerea unitatii de invatamant a sunat la 112, iar…

- Trei elevi ai unui liceu teoretic din localitatea tulceana Isaccea au ajuns la spital, cu stari de greata, iar unul dintre ei cu halucinatii, dupa ce au fumat o tigara, existand banuiala ca e vorba de etnobotanice, potrivit Mediafax.ro.

- Polițiștii fac cercetari la Spitalul Județean din Buzau, dupa ce un pacient de 64 de ani, din localitatea Lopatari s-a sinucis, aruncandu-se de la primul etaj al unitații medicale.Surse medicale au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca barbatul din Lopatari a fost internat in Spitalul Județean in…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Buzau, dupa ce mezinul, un baiețel de cinci ani, a murit dupa o zi de chin și agonie, fara ca cineva sa fi știut ca ar avea vreo afecțiune. Copilului i s-a facut rau dupa masa de pranz. Cauzele decesului vor fi stabilite in urma necropsiei, iar polițiștii au…

- Un foc de arma a fost tras, in timpul noptii de miercuri spre joi, asupra unui tren de persoane care circula pe ruta Timisoara - Resita, iar o alica a patruns prin geam, in compartiment. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Oamenii legii fac acum cercetari.

- Polițiștii din Calarași au deschis o ancheta și fac verificari pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un copil de 11 ani a fost ranit grav intr-un parc din Calarași. In urma incidentului, Primaria orașului a inchis locul de joaca și face reabilitari, transmite corespondentul MEDIAFAX.Copilul…

- Inspectoratul de Stat in Construcții și Poliția au demarat, duminica, o ancheta in cazul tavanului prabușit peste clienți intr-un mall din Vaslui. Opt persoane, printre care un copil de doar un an, au avut nevoie de ingrijiri medicale, sambata seara, dupa ce un tavan de aproape 200 de metri patrați…