Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a declanasat o ancheta cu privire la decesul fostului fotbalist Ilie Balaci. a anuntat luni ministrul Sanatatii Sorina Pintea, care a precizat ca a trimis la Ambulanta Craiova o echipa de specialisti

- Vaccinul antigripal va fi disponibil din 15 septembrie, 1 milion de doze urmand a fi utilizate pentru imunizarea populatiei din grupele de risc, in cadrul campaniei gratuite a Ministerului Sanatatii, se arata intr-un comunicat de presa. In baza unui acord-cadru, Ministerul Sanatatii a semnat contractul…

- Broșuri anti-vaccinare care conțin informații false și poarta siglele Ministerului Sanatații și UNICEF au fost gasite in cutiile postale din Bucuresti. In replica, Ministerul Sanatatii a publicat un comunicat de presa in care sustine ca vaccinurile utilizate in Romania sunt sigure si eficace, fiind…

- Cazurile de meningite/meningo encefalite cu virus West Nile depistate si inregistrate in Romania sunt sporadice si in prezent nu comporta riscul unei epidemii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii (MS), scrie Agerpres. “Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National ...