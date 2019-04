Anca Țurcașiu, la un pas să fie agresată sexual. „L-am sunat și pe tata să vină să mă salveze” Anca Țurcașiu are aproape 50 de ani și este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi. In prag de sarbatori Pascale și-a deschis sufletul și a acordat un interviu pentru revista Viva!. Artista a recunoscut ca inca este o femeie curtata, iar in urma cu ceva ani a fost la un pas sa fie agresata sexual. „ Lucrul acesta ma sperie foarte tare, ma deranjeaza și fug elegant de barbații care incearca sa ma curteze, simt imediat un flirt… Fug, ma eschivez, ajung acasa și ii povestesc soțului meu. Și ne amuzam amandoi. Hai sa zic ca e placut sa te admire lumea, sa te aprecieze, dar pana la a ma curta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit infiorator pentru Livia Florentina Bunea și fiica ei de doar opt ani care au fost ucise de un criminal in serie in Cipru. Cele doua romance au fost omorate de un barbat, de profesie militar, care apoi le-ar fi tranșat trupurile. Presa din Cipru scrie ca principalul suspect in acest caz este…

- Procurorul Ramona Bulcu, 53 de ani, care s-a sinucis azi, era cercetat de Secția pentru anchetarea magistraților dupa ce redactase un comunicat de presa aflat la dosarul Ghița - Kovesi, in care fosta șefa DNA are calitatea de suspecta. Pe de alta parte, in familie ea amenința cu sinuciderea de mai multa…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii va analiza in sedinta din data de 28 martie propunerea de prelungire a delegarii in functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta a lui Ionut Marius Chirila, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Dana Belciug, procurorul care i a trimis in judecata pe Ioan Oltean si Crinuta Dumitrean intr o cauza restituita ulterior DNA, va parasi DNA, urmand a reveni la Parchetul Tribunalului Constanta, scrie stiripesurse.ro.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat incetarea…

- Dana Belciug, procurorul care i-a trimis in judecata pe Ioan Oltean si Crinuta Dumitrean intr-o cauza restituita ulterior DNA, va parasi DNA, urmand a reveni la Parchetul Tribunalului Constanta.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat incetarea activitatii…

- Președintele american a anunțat, vineri, ca va decreta "stare de urgența" la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pentru a putea aloca fonduri speciale in scopul construirii controversatului zid. Liderul de la Casa Alba a declarat, intr-o conferința de presa, ca "toata lumea stie ca zidurile functioneaza"…

- Fostul premier Victor Ponta a ieșit vineri de la audieri dupa aproximativ doua ore și jumatate. Ponta a fost audiat ca martor in dosarul lui Kovesi, deschis de Secția pentru investigarea magistraților. El a afirmat la ieșire ca a raspuns tuturor intrebarilor in fața procurorilor.„Nu mi-a aratat…

- Sectia pentru procurori a CSM a hotarat in sedinta de joi, 14 februarie, sa aprobe cererea procurorului Gheorghe Popovici de incetare a activitatii la DNA si continuarea activitatii la Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea. In aceeasi sedinta s-a constat ca solicitarea procurorului sef interimar…