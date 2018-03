Anca Surdu, nevoită să părăsească competiția Exatlon din cauza unor probleme dermatologice Anca Surdu, una dintre componentele de baza ale echipei Faimosilor, a fost nevoita sa paraseasca competiția Exatlon din cauza unor probleme dermatologice ce nu ii mai permiteau nici sa se odihneasca. Sportiva a declarat la intoarcerea in țara ca s-a umplut de bube extrem de dureroase cauzate de soarele puternic. „Și momentul in care am avut alergia a fost dificil. Inainte sa plec, cu vreo 3 saptamani sau o luna, mi-au aparut intai pe frunte, apoi pe toata fața, niște bubițe și care s-au transformat in niște bube foarte mari. S-au extins și pe piept, nu puteam dormi noaptea… mi s-a spus ca motivul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- Zilele trecute, fanii “Exatlon”, reality-show-ul de la Kanal D, au aflat ca Anca Surdu, concurenta din echipa “Faimosilor”, a parasit competitia. Marti, 20 martie, aceasta s-a intors in tara, a ajuns pe aeroporul Otopeni, fiind intampinata de familie, dar si de iubitul acesteia. Click! a aflat ce surprize…

- Cosmin Cernat, moderatorul emisiunii Exatlon le-a facut un anunț trist membrilor echipei Faimoșilor. Anca Surdu va parasi competiția Exatlon din cauza problemelor medicale, potrivit click.ro. „Am o veste despre Anca Surdu. Din cauza unor probleme de sanatate care nu sunt mari, nu vreau sa ingrijorez…

- De ce s-a retras Anca Surdu de la Exatlon. Tanara a ajuns marți seara in țara, unde au așteptat-o prietenii și iubitul. Fosta concurenta a facut primele declarații despre plecarea ei din concurs. Anca Surdu a parasit competitia Exatlon din cauza unor probleme dermatologice. “Deja imi lipseste Exatlon.…

- Anca Surdu, dubla campioana modiala si europeana la gimnastica aerobica, se afla, inaintea de aparitia problemelor medicale, in topul jucatorilor din echipa #Faimosii. Anca Surdu nu a mai jucat de aproape o saptamana la EXATLON si lipsa ei a ridicat multe semne de intrebare pentru fanii emisiunii. Misterul…

- Exatlon 19 martie. Anca Surdu nu va mai ramane in concurs! Coordonatorul competiției din Republica Dominicana a anunțat ca Anca are probleme medicale, motiv pentru care va parasi echipa. „Am o veste despre Anca. Din cauza unor probleme de sanatate, care nu sunt mari, nu vreau sa ingrijorez telespectatorii,…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- Elena Udrea inca se afla in Costa Rica, unde se pare ca și-a gasit oaze de liniște de care are nevoie pe perioada primelor luni de sarcina. Insa lucrurile nu sunt tocmai roz pentru fosta blonda de la Cotroceni, pentru ca viitoarea mamica a povestit ca, din punct de vedere fizic, nu se simte prea bine.

- Asia Express a fost pe primul loc pe intervalul de difuzare pe publicul comercial. Exatlon a avut poziția de conducere la nivel național și la orașe. Citeste si EXATLON. COSMIN CERNAT. "Am fost acuzat". Declaratia asteptata de fanii Faimosilor si Razboinicilor Pro TV, cu Ma insoara…

- Fostul actor din „Narcisa salbatica” s-a abonat la reality-show-uri, in care isi demonstreaza abilitatile sportive. Vladimir Draghia poate fi vazut acum la Kanal D, in „Exatlon”, unde face parte din echipa „Faimosilor”, insa in curand il vei vedea si la PRO TV, la „Ferma Vedetelor”, emisiune filmata…

- Eliminare surpriza la Exatlon, in ediția de miercuri seara, 7 martie. Din pacate, Alex a parasit competiția cu lacrimi in ochi, mai ales ca nu se aștepta ca publicul sa il vrea acasa. Cele trei nominalizari au venit ca un trasnet pentru Alina, Alex și Lupu, dar si pentru cei cu care s-au imprietenit…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- EXATLON 7 martie KANAL D. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el s-a accidentat…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Dupa ce Turabi a pierdut confruntarea cu Ștefan, Ionuț, in replica la gestul turcilor din confruntarea anterioara, a luat mingea adversarilor și le-a doborat popica ramasa. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Turabi…

- Vladimir Draghia a rabufnit la Exatlon, atunci cand Oltin Hurezeanu, noul concurent din echipa Faimosilor are mari probleme pe traseu. Vladimir Draghia i-a spus unde greseste si spera ca Oltin sa reuseasca sa se integreze. „A fost o proba noua pentru noi astazi. S-a mers pe un traseu nou, un traseu…

- Personalitatea vulcanica a lui Giani Kirița este deja mega-cunoscuta. Fostul fotbalist este așa de cand se știe și nu vrea sa se schimbe pentru nimeni și nimic. Sportivul a reușit sa-l scoata din sarite pe Gica Hagi in timpul unui medi din campionatul Turciei, in februarie 2005. Liderul echipei „Faimoșilor”…

- Vezi cine va castiga competitia Exatlon? Un fost concurent a spus tot: „Vor urma rasturnari de situatie” Radu, fostul concurent de la Exatlon, a facut predictii incredibile despre ceea ce se va intampla in concurs. Radu Frandes, fost concurent in echipa „Razboinicilor”, de la Exatlon, a vorbit deschis…

- Exatlon 27 februarie. Anca, de la echipa ”Razboinicii”, va pleca acasa! Ea a fosat eliminata marți din competiția care are loc in Republica Dominicana. Ștefan și Anca au fost nominalizati spre eliminare, iar Cosmin Cernat dat mai tarziu vestea. Anca a fost concurenta care va parasi competiția. „Numele…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Cosmin Cernat a anunțat ca Giani Chirița are și el probleme, dupa ce deja Ion Oncescu a parasit competitia din motive de sanatate. ”Tot mai multe accidentari. Giani lipsteste si el astazi, este la spital tot din motive de sanatate", a spus Cosmin Cernat, in editia…

- Echipa „Faimosii ” se confrunta cu mari probleme. Dupa plecarea lui Ion Oncescu si accidentarile lui Andrei Stoica, Geani Kirita a ajuns si el pe mainile medicilor. Fostul mare fotbalist a fost victima mai multor accidentari, astfel ca a avut mare nevoie de ingrijiri de specialitate.

- Competiția de la Exatlon a inceput sa fie din ce in ce mai dura! Ion Oncescu a parasit definitiv competiția din cauza unor probleme de sanatate, Anda Adam a plecat și ea acasa tot din pricina unei accidentari, iar lucrurile par ca nu se vor opri aici. Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital, […]…

- Sportiva oradeana Ligia Bara (fosta Grozav) a facut parte din lotul care a reprezentat Romania la Campionatele Balcanice de atletism indoor, care au avut loc la Istanbul. Competitia a reunit atleti din 17 tari balcanice, 15 dintre acestea reusind sa obtina medalii.

- Ion Onescu a trecut prin chinuri cumplite la ultima proba la care a participat și a ieșit la iveala faptul ca acesta sufera de o boala.Deși nu este printre preferații colegilor de echipa, Ion Oncescu a devenit un favorit al publicului.Din pacate pentru fostul campion la skandenberg, acesta a trecut…

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- Giani Kirita este unul dintre cei mai controversati concurenti de la Exatlon. Barbatul face parte din echipa Faimosilor si se implica foarte mult ca ceilalti coechipieri sa aiba un psihic foarte bun. Daca pe plan profesional i-a mers foarte bine, in cel personal lucrurile au stat putin diferit.

- Anda Adam nu a rezistat in cadrul competitiei dificile din cauza problemelor de sanatate aparute in timpul probelor solicitante de la "Exatlon", asa ca s-a intors de urgenta in tara. La cateva zile dupa ce a pasit pe pamant romanesc, artista a mers la un medic care i-a spus ca trebuie sa se opereze…

- Plecarea Claudiei Pavel a creat un adevarat razboi in echipa Faimosilor de la Exatlon. Atat Diana Bulimar, cat si Anca Surdu au fost invinovatite de unii membri din echipa, chiar si de cantareata, deoarece o propusese spre eliminare.

- Vladimir Draghia este unul dintre cei mai buni concurenti de la Exatlon, facand parte din echipa Faimosilor. El a demonstrate ca face fata cu brio competitiei si a reusit sa stranga cele mai multe puncta pana acum, fiind chiar si inaintea lui Giani Kirita sau a Ionut de la Razboinicii.

- Exatlon 10 februarie. Plecarea Claudiei Pavel de la Exatlon a creat foarte multe discutii, atat in echipa Faimosilor, cat si cea a Razboinicilor. Alina de la Razboinici si-a ambitionat colegii sa faca tot posibilul pentru a castiga. "Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred…

- Dupa ce-a fost eliminata din concursul de la Kanal D, cantareata a revenit in țara din Republica Dominicana. Claudia Pavel a fost așteptata in aeroport de sora sa, Paula, dar și de un bun prieten. Ea le-a declarat celor de la WOWbiz ca „Exatlon” a fost o experiența incredibila pentru ea și a vorbit…

- Eliminarea Claudiei Pavel de la “Exatlon” a incins spiritele si a iscat discutii aprinse intre concurentii Echipei Faimosilor. In urma propunerilor spre eliminarea artistei facute de catre Anca Surdu si Diana Bulimar, acestea au fost declarate persoana non grata de unii dintre coechipierii lor. Vladimir…

- Roxana, fiica lui Giani Chirita, este fan infocat al show-ului Exatlon, implicit al tatalui ei. Tanara este parere ca echipa Faimosilor va depasi aceasta problema pe care o intampina si se vor impaca. De altfel, ii intelege iesirile tatalui, deoarece si ea este fel, o fire mai vulcanica.

- A fost un adevarat scandal la Exatlon, in editia marti seara, 6 februarie. Echipa „Faimosilor” a fost dezbinata de nominalizarile facute de Anca Surdu si Diana Bulimar. Desi s-au inteles cu totii sa-l nominalizeze pe Ion Oncescu, Anca si Didi au propus-o spre eliminare pe Claudia Pavel.

- Sportiva de renume mondial Diana Kovacs s-a inscris in competitia pentru semimaratonul "RunForLife 2018", organizat de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului, cu susținerea asociațiilor Ro Club Maraton și Elite Running. "RunForLife 2018" este un semimaraton caritabil care are drept…

- Incepand cu data 3 februarie 2018, Roxana Moise, o tanara din Ramnicu Valcea, antrenor de fitness, face parte din echipa „Razboinicii” din celebrul reality show Exatlon care a clasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania! „Avem placerea de a va invita sa o urmarim si sa o sustinem…

- Surpriza sambata seara, 3 februarie, la Exatlon. Competiția de la Kanal D s-a imbogațit cu patru noi concurenți, cate doi pentru fiecare echipa, potrivit click.ro. Roxana si Alex s-au alaturat echipei Razboinicii, iar Florian (Flo) și Larisa au intrat in concurs de partea Faimoșilor, conform sursei…

- Anda Adam este prima concurenta din echipa Faimoșilor care parasește Exatlon.Ea a fost eliminata marți seara, parasind competiția in lacrimi.Cantareața a fost votata pentru a fi eliminata din concurs și se va intoarce accidentata in Romania. Ea a marturisit ca acea accidentare de la piciorul stang i-a…

- Fetele de la echipa ”Razboinicii” au avut o noapte de vis, dupa ce luni au castigat in fata ”Faimosilor”, atat casa, cat si imunitatea. Ei au fost net superiori, lasandu-i cu ochii in soare pe Giani Kirita, Oncescu si celelalte vedete.

- Simona Halep joaca finala Australian Open si spera la primul ei titlu de mare șlem. Si nu doar atat! Competitia o va umple de bani pe romanca noastra, bani care se adauga averii IMPRESIONANTE stranse deja de sportiva.

- Diana Bulimar a fost nevoita sa renunte la sport in urma cu un an si jumatate din cauza unui accident stupid! Fosta gimnasta in varsta de 22 de ani, , membra a echipei “Faimosilor” in emisiunea Exatlon, a avut multe de patimit din cauza gimnasticii, in ciuda faptului ca a fost campioana europeana de…

- Catalin Cazacu face parte din echipa „Faimosilor” si are o carte de vizita impresionanta –este multiplu campion la motociclism viteza. In varsta de 33 de ani, acesta nu a avut o viata lipsita de probleme, drumul spre succes fiindu-i presarat cu numeroase obstacole. „Au existat mai…

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Garbine Muguruza a fost nevoita sa paraseasca turneul de la Brisbane. Numarul doi mondial in ratingul WTA a abandonat partida din optimi impotriva tenismenei din Serbia Aleksandra Krunic, dupa ce caștigase primul set cu 7-5 și il pierduse pe al doilea cu 6-7.