Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și Adi Sina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Cei doi cresc impreuna cinci copii și au o casnicie așa cum și-au dorit. Puțini sunt insa, cei care știu cum a inceput povestea lor de dragoste. Totul a inceput pe vremea cand Anca era reporter. "Anca era foarte intepata…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca scolile nu vor fi inchise saptamana viitoare, avand in vedere ca este final de semestru si se incheie situatiile scolare, relateaza Agerpres. “Se duc la scoala, pentru ca saptamana care incepe maine este ultima saptamana din semestru. Ca urmare,…

- Fondatorul Centrului de Educație Alternativa “Lumea lui Momo”, Mira Loghin, atrage atenția asupra unui fenomen extrem de ingrijorator care are loc in comunitațile de copii din Romania. Este vorba de amploarea foarte mare pe care a luat-o și la noi in țara un joc in genul celebrului “Balena albastra”,…

- Recent, Dani Oțil i-a oferit un interviu jurnalistei Cristina Stanciulescu . Prezentatorul TV a raspuns amplu mai multor intrebari despre cariera, familie și iubire. Materialul a atins chiar și subiectul delicat al fostei sale relații cu Mihaela Radulescu. Iata ce a avut acesta de zis. Dani Oțil iși…

- Anca Serea o iubeste enorm pe mama ei, cele doua avand o relatie de nedescris. Anca Serea a invatat multe de la mama ei, iar cele mai importante sunt sfaturile primite de la cea care i-a dat viata.

- Lidia Buble traieste o frumoasa poveste de dragoste cu matinalul Razvan Simion. Recent, frumoasa artista si-a pus pe jar fanii, anuntand ca este insarcinta. „Da, sunt insarcinata dragii mei. Am foarte multe sarcini de dus! Acum vine Craciunul si am multi nepoti, trebuie sa cumpar cadouri,…

- 1 decembrie 2018. O suta de ani de la Marea Unire au trecut, cu bune și cu rele. În aceste momente țara trece prin perioade exrem de nesigure. Cu toate astea, mai sunt români care spera și care încearca sa le insufle și tinerilor iubirea pentru patrie. Costume populare pe…

- Intr-un moment de sinceritate, Anca Serea a vorbit despre copilaria ei și despre activitațile care o faceau fericita. Vedeta recunoaște ca nu s-a gandit niciodata ca va avea o viața așa frumoasa. „Cand eram copil, eram foarte cuminte, ca și acum. Am avut norocul ca am crescut intr-un orașel mic, de…