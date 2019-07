Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani din Guineea a dat unul dintre examenele de Bacalaureat. Insarcinata, au apucat-o contracțiile. Aceasta a mers sa nasca, dupa care s-a intors in sala de examen. Pe Fatoumata Kourouma Conde, in varsta de 18 ani, au apucat-o contracțiile in timpul unuia dintre examenele de Bacalaureat,…

- Muzicianul Adrian Sina a marturisit ca nu ar rezista sa asiste la venirea pe lume a copilului sau. Anca Serea este casatorita cu muzicianul Adi Sina. Vedeta are cinci copii . Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea este insarcinata cu cel de-al șaselea copil și mai are puțin și devine din nou…

- De acum, numele de scena al Margheritei din Clejani este Margherita! In afara de proiectele muzicale, Margherita si-a deschis un atelier de croitorie in fostul sediu unde era amenajat studioul de inregistrari.

- Functia de Avocat al Poporului revine ALDE, potrivit unei intelegeri dintre Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu. Potrivit unor surse politice, liderul ALDE o sustine pe Renate Weber pentru postul ocupat acum de Victor Ciorbea. Renate Weber a ratat un nou mandat de europarlamentar, dupa ce ALDE…

- USR a transmis, sambata, ca numirea lui Catalin Tibuleac guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii" s-a facut pe criterii exclusiv politice, iar PSD si Viorica Dancila dovedesc, inca o data, ca nu au inteles

- Aflata in vacanta, la Belek (Turcia), Anca Serea nu pierde nicio ocazie sa impartaseasca si viitoarelor mamici din experienta sa de mama eroina. Aflata in cea de-a 31-a saptamana de sarcina, a sasea din viata sa, Anca a povestit pe indelete ce trebuie sa faca o viitoare mamica pentru a se relaxa la…

- Aproape o treime (31%) dintre copiii romani cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani au petrecut mai putin timp cu familia, prietenii sau facand lucruri pentru scoala pentru a sta pe internet, iar 28% dintre copii declara ca au incercat, fara sa reuseasca, sa petreaca mai putin timp pe Internet, arata…

- Insarcinata in 7 luni, deși nu pare - are in continuare o silueta trasa prin inel și un pic de burta -, Anca Serea și-a facut apariția la petrecerea revistei VIVA!, unde ne-a povestit ce mai e nou in viața ei. Mama-eroina din showbiz, am aflat noi, nu mai are loc in casa, de cați copii a facut, dar…