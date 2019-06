Anca Serea, sfaturi de vacanta pentru gravide! Cum arata in luna a 7-a de sarcina Anca Serea si sotul ei, Adrian Sina, au bifat recent o scurta vacanta in doi. Sau mai bine zis in trei, avand in vedere ca vedeta se afla in luna a saptea de sarcina. View this post on Instagram A post shared by Anca Sina Serea (@anca_sina_serea) on Jun 7, 2019 at 6:48am PDT Desi nu s-ar zice la o prima vedere, intrucat Anca si-a pastrat chiar si acum silueta de invidiat, iar burtica de gravida abia daca se observa. View this post on Instagram A post shared by Anca Sina Serea (@anca_sina_serea) on Jun 7,…