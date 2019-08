Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Anca Serea a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in timp ce consuma alcool. Apoi, fara sa tina cont de nimeni si de nimic, vedeta s-a urcat la volan. Prezent la fata locului, Adi Sina nu s-a lasat mai prejos!

- Volkswagen a prezentat la inceputul lunii mai primele imagini camuflate cu hatchback-ul electric ID.3, insa la vremea respectiva nu a oferit niciun fel de detaliu despre designul interior. Reprezentanța din Austria a constructorului german a publicat insa acum un clip video pe platforma de streaming…

- Peste 200 de polițiști sunt pe urmele criminalului din Faget, județul Timiș. De altfel, el mai este cautat cu drone și elicoptere din dotarea Ministerului Afacerilor Interne, susțin reprezentanții IPJ Timiș. Suspectul este cercetat in doua dosare penale pentru lovire și alte violențe. …

- Langa Oradea, de la Biharia la Borș, sunt in lucru in prezent 5,3 km de autostrada – practic capatul vest al celebrei autostrazi Transilvania. Tronsonul se va lega direct la rețeaua maghiara de autostrazi, vecinii de la vest lucrand acum la finalizarea M4 planificata pentru inceputul lui 2020. , iar…

- Rareș Bogdan a devenit tata de fata. Europarlamentarul liberal a dat publicitații primele imagini cu fiica sa. Rareș Bogdan a devenit tata pentru a doua oara. Acesta a anunțat pe pagina sa de Facebook ca are o fetița. "A venit prințesa lui tata. Mihai e cel mai fericit! Și-a dorit enorm o surioara.…

- Marcel Lepa, barbatul care duminica a ucis un polițist in Timiș a fost externat din spital. Acesta a fost reținut marți dimineața, dupa ce in sprijinul polițiștilor din Timiș au fost trimise trupe speciale din Arad, Caraș și București. Lepa se ascundea in casa unui prieten și a fost ridicat de trupele…

- Primele imagini cu Papamobilul Papei Francisc ptr vizita in Romania (FOTO) Foto: SPP. Serviciul de Paza si Protectie a oferit informatii despre Papamobilul romanesc, care a fost pregatit special pentru vizita Papei Francisc in Romania. Potrivit unei informari a institutiei, autoturismul…

- Liviu Dragnea, condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Sentința Instanței Supreme este definitiva și irevocabila. ICCJ a menținut sentința primei instanțe.