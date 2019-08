Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea le-a facut o mare bucurie fanilor și le-a prezentat-o pe micuța Leah. Chiar daca a postat pe rețelele sociale imagini inca din prima zi a ei de viața, de aceasta data, proaspata mamica le-a facut cunoștința prietenilor virtuali cu micuța ei in toata splendoarea.

- Anca Serea a devenit mamica pentru a șasea oara miercuri, 14 august, dupa ce a adus-o pe lume pe mezina familiei, o fetița care a primit numele de Leah-Maria. Cum soția lui Adi Sina era obișnuita sa nasca pe cale naturala, așa cum a procedat in cazul celorlalți 5 copiii ai sai, de data aceasta […]

- Anca Serea a devenit mamaa pentru a șasea oara, dupa ce a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Din pacate, vedeta nu a mai putut naște natural, așa cum se intamplase la cele cinci sarcini și a explicat pe contul de socializare motivul pentru care a apelat la cezariana. „Nașterea micutei Leah-Maria,…

- Anca Serea a nascut miercuri, 14 august, o fetița perfect sanatoasa. Din pacate, vedeta nu a mai putut naște natural, așa cum și-a dorit, ci a fost nevoita sa apeleze la cezariana. Leah a primit nota zece la naștere și totul a decurs normal. Pe langa faptul ca vedeta declara in urma cu ceva vreme ca…

- Anca Serea a nascut. Al saselea copil, prima cezariana! Anca Serea este mama pentru a sasea oara. Vedeta a adus pe lume azi o fetita, care va purta numele Leah. Medicii au decis ca nasterea sa aiba loc prin cezariana, din pricina faptulul ca fatul era asezat intr-o alta pozitie decat cea normala. Este…

- GALERIE FOTO! Cele mai bune condiții pentru viitoarele mamici in noul Spital Mioveni. Secția de Obstetrica – Ginecologie a noului Spital Mioveni prinde contur. ”Echipamentele medicale și mobilierul se monteaza, atat in salile de operație, cat și in saloane, pentru ca viitoarele mame din Mioveni sa beneficieze…

- Anca Serea și soțul ei se afla in vacanța la Belek , Turcia, unde profita din plin de soare și de zile relaxante. Vedeta se afla in cea de-a 31-a saptamana de sarcina și așteapta cu nerabdare momentul in care va deveni mama pentru a șasea oara. Pana atunci, aceasta ține legatura cu viitoarele mamici,…

- Aflata in vacanta, la Belek (Turcia), Anca Serea nu pierde nicio ocazie sa impartaseasca si viitoarelor mamici din experienta sa de mama eroina. Aflata in cea de-a 31-a saptamana de sarcina, a sasea din viata sa, Anca a povestit pe indelete ce trebuie sa faca o viitoare mamica pentru a se relaxa la…