- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca a ramas nedumerit cand a aflat ca Ionut Misa a fost numit sef al ANAF , dar spera ca acesta sa isi faca treaba. Ionuț Mișa a fost numit președinte al ANAF, cu rang de secretar de stat, decizia aparținandu-i premierului Viorica Dancila și fiind deja…

- Papa Francisc le-a spus miercuri membrilor mafiei italiene, dintre care mulți merg la biserica și iși afișeaza credința in public, ca nu se pot numi creștini pentru ca poarta ”moartea in suflet”. Cuvintele spontane ale suveranului pontif in fața a zeci de mii de persoane adunate pentru audiența sa generala…

- Liviu Varciu ii da sfaturi de dragoste colegului de platou, Petru Paun. Artistul s-a intors la prima dragoste, actoria, așa ca a acceptat provocarea de a avea un ror spectaculos in “Fructul Oprit”. Cei doi pregatesc surprize interesante pentru cei care ii urmaresc la Antena 1. Intr-un moment de deznadejde,…

- Anca Serea a reușit sa șocheze pe toata lumea cu ultima sa postare pe Facebook. Vedeta a vorbit despre cazurile unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in forța in Capitala, pentru a curața principalele bulevarde, iar urgența imediata este curațarea strazilor laterale.”Varful de ninsoare a fost intre 4 dimineața și ore 10.oo. Practic suntem dupa perioada de varf, dar…

- Adi Sina negociaza cu soția, Anca Serea, sa mai faca cel puțin un copil, deși au deja cinci. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste și vor sa devina din nou parinți. Dezvaluirea va fi facuta de Anca Sina Serea, joi, 22 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, in cel mai amuzant show al momentului,…

- Filmul ”Bloc 5”, realizat de o absolventa a Facultații de Teatru și Televiziune din cadrul Universitații Babeș-Bolyai, a fost acceptat la secțiunea de scurt metraje, din cadrul Festicașului de Film de la Cannes.Astfel, filmul regizat de catre Ioana Baila, în prezent…

- Un fenomen rar s-a produs in capitala. Ploaia inghețata a cuprins mașinile și drumurile. Urmeaza sa ne confruntam și cu ninsori in Capitala. In București vom avea -5 grade minim pentru zilele...

- Peste 100 de apicultori si firme specializate participa in acest weekend la Targul Național al Mierii, organizat de Complexul Complex Apicol Veceslav Harnaj, pe Bulevardul Ficusului 42 din Capitala. Producatorii au adus diferite sortimente de miere, unele rare, specifice diferitelor zone ale țarii.…

- Kim Kardashian si Kanye West au devenit in ianuarie parintii lui Chicago, cel de-al treilea mostenitor al cuplului. Intrebata de jurnalistii ELLE daca se simte pregatita pentru inca un copil, Kim a spus ca momentan, atat casa, cat si inima ei, sunt foarte pline acum. Ea a mai declarat ca patru copii…

- A murit tatal Amaliei Enache. Vedeta PRO TV, care in urma cu 10 ani, tot in luna martie, a pierdut-o pe mama ei, e in doliu, iar parte din durerea ei imensa razbate pe pagina personala de Facebook, unde a postat fotografii emoționante cu parintele sau. ”Baloane se sapun, fix ca-n viața”, sta scris langa…

- Conform estimarilor meteo de ultim moment, Capitala va fi lovita, și in zilele ce urmeaza, de un val de ger, precum și de precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. De asemenea, ANM a transmis ca se vor inregistra temperaturi extrm de scazute, ce pot ajunge pana la -15 grade.

- Din aceasta dimineata, 26 februarie, si pana joi va fi ger in toata tara. Potrivit ANM, Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla sub alerta cod portocaliu de ninsori abundente si...

- Meteorologii prevad un strat de zapada de 30cm Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna ca urmare a avertizarilor emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Primarița a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. „Din analiza pe care am realizat-o extrem de…

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Beatrice Rancea a marturisit ca a primit un avertisment dur din partea soțului ei, Doru Rancea. Beatrice Rancea, care se afla la carma Operei Naționale din Iași , este mare iubitoare de caini. La o emisiunea de televiziune, Beatrice Rancea a marturisit ca a fost avertizata dur de partenerul ei de viața,…

- Dupa o interventie foarte dificila care s-a intins pe mai bine de 12 ore, alpinistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au reusit sa salveze astazi o femeie de 37 de ani, care ameninta ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia.

- Andreea Mantea a trecut prin momente grele zilele trecute, dupa ce baietelul ei, David, s-a simtit foarte rau, astfel ca bruneta l-a dus personal pe micut la o clinica privata din Capitala, in toiul noptii. Vedeta a venit insotita de alte doua femei si a asteptat cu sufletul la gura vesti de la medicii…

- La cateva zile dupa ce a depus cererea de divort, Brigitte si-a serbat ziua de nastere intr-un club din Capitala. Alaturi de ea au fost prietenii apropiati, insa nu si Ilie Nastase, inca sotul ei. Vedeta a vrut sa le arate prietenilor virtuali ca, desi a bagat divort de sotul ei, acesta i-a trimis un…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta joaca, sambata, 10 februarie, de la ora 12, in Sala Sporturilor, impotriva celor de la HC Dinamo Bucuresti, intr-o partida contand pentru etapa a XX-a a Diviziei A, Seria A. Intrarea la meci este gratuita.In partida tur, disputata in Capitala, constantencele…

- Solista de muzica populara Sava Negrean Brudașcu are o poveste de viața cu totul aparte. Artista a dezvaluit, intr-un interviu, ce s-a intamplat la nașterea sa. Sava Negrean Brudașcu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania. Artista s-a nascut pe 2 iunie 1947, intr-un…

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Capitala de cateva zile. Artista a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a simtit rau. Anamaria a dus-o imediat la doctori pentru a i se face investigatii si analize amanuntite. Medicii se pare ca au reusit deja sa o stabilizeze, iar ea se simte…

- Nicoleta Botan, proprietara gradiniței private Funny Land din Sectorul 2 al Capitalei, a trait un adevatat calvar in ultimele luni inainte de a fi omorata de soțul sau. Femeia era terorizata de Marius Cristian Botan, iar sentimentele ii fusesera prinse ca intr-o menghina din care nu mai putea evada. Libertatea…

- Bianca Dragușanu a facut marturisiri legate de partenerul ei de viața, Victor Slav, și de fiica lor, Sofia Natalia. Bianca Dragușanu a fost prezenta in emisiunea pe care Teo Trandafir o modereaza la Kanal D alaturi de partenerul ei de viața, prezentatorul de televiziune Victor Slav , și de fetița lor,…

- Simona Munteanu, o polițista cu origini romanești a scandalizat Marea Britanie cu comportamentul ei agresiv și nepoliticos și a pierdut un proces in care iși acuza un superior de discriminare rasiala, scrie Daily Mail. Un tribunal pentru ocuparea forței de munca din Marea Britanie a decis ca plasarea…

- Escrocherie cu “mortul” viu la Vaslui, acolo unde un barbat a strans bani de la vecini sub prtextul ca nu are bani sa iși inmor,anteze soția. Mai multe persoane din Vaslui au fost, zilele trecute, victimele unei escrocherii. Un barbat de etnie roma le-a batut la ușa, dandu-se drept un vecin de la o…

- La un an dupa ce a devenit Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump a transmis pe contul sau de Twitter un mesaj in care exprima cat de mult s-a bucurat de aceste 365 de zile. Deși aniversarea unui an de la ziua investirii lui Donald Trump a venit odata cu inchiderea Guvernului Statelor Unite și…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Doua persoane și-au pierdut viața dupa ce un elicopter militar Apache s-a prabușit sambata dimineața in California in timpul unui exercițiu de pregatire, scrie Reuters. Elicopterul de atac AH-64 Apache al armatei americane s-a prabușit in dimineața zilei de sambata dimineața in California, omorand…

- Portarul Juan Carlos a marcat un gol senzațional, de la peste 70 de metri! Eroul a implinit chiar ieri 30 de ani. Portarii marcheaza rar, dar și cand o fac, izbutesc goluri de excepție . Așa a reușit și Juan Carlos, de la Lugo, in meciul cu Sporting Gijon, din etapa a 23-a din liga secunda spaniola.…

- A fost protestul mainilor degerate și al șoșetelor umede. Sfidand vremea cainoasa, oamenii au sfidat, și mai puternic, o guvernare pe care nu și-o mai doresc. Zeci de mine de persoane au protestat aseara in mai multe orașe ale țarii. Peste 30.000, doar in București. Potrivit altor estimari, in toata…

- Misty a nascut in mare secret, la o clinica din Capitala. Iubita lui Keo a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa. Surse din anturajul cuplului sustin ca artista s-a internat in preajma sarbatorilor de iarna si ca in aceeasi perioada a si nascut. Vedeta a optat sa nasca prin cezariana, mai spun apropiatii…

- Smiley si Gina Pistol si-au facut bagajele dupa Revelion si au plecat in Thailanda (Vezi AICI imaginile din aeroport), unde sa se poata bucura din plin de povestea lor de dragoste. Extrem de discreti in ceea ce priveste relatia lor, cei doi au publicat imagini pe retelele de socializare, doar cu peisaje.

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital din cauza unei raceli puternce. Vedeta a postat pe contul de socialiazre un mesaj, in care le marturisește fanilor ca gripa a pus-o la pat. Ceea ce parea a fi o simpla raceala s-a dovedit a fi ceva mai complicat. Viroza s-a transformat in sinuzita acuta, iar Oana…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

