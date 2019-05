Stiri pe aceeasi tema

- De cand a aflat ca va deveni mamica pentru a sasea oara, Anca Serea este in culmea fericirii! Vedeta este insarcinata in sapte luni si arata extrem de bine. Pentru a le arata tuturor cat de mult se bucura de aceasta perioada, Anca Serea a scris si un mesaj emotionant.

- Anca Serea este insarcinata pentru a șasea oara , iar vestea cea mare și absolut neașteptata a dat-o, in exclusivitate, in Revista Unica. Cu aceasta ocazie, Adi Sina va deveni tatic pentru a patra oara, iar familia se va mari cu o fetița, pe care o va boteza cu numele Leeah. Anca Serea, in varsta…

- Anca Serea este insarcinata pentru a sasea oara! Da, vedeta va deveni din nou mamica, de fata, ea mai avand doua fete si trei baieti. Cu toate ca ea și Adi Sina sunt in culmea fericirii, mulți oameni s-au grabit sa o judece pe Anca Serea pentru faptul ca așteapta din nou un copil.

- In urma cu o saptamana, Spynews.ro a publicat primele imagini cu Anca Serea gravida pentru a sasea oara! Desi sarcina a fost confirmata de vedeta abia acum, burtica a dat-o de gol. Cel mai tare site de stiri mondene, Spynews.ro, a surprins-o mai devreme decat si-ar fi dorit vedeta sa se afle!

- Deși este insarcinata in șapte luni, Flavia Mihașan nu sta nicio clipa locului. Obișnuita sa fie mereu activa, blondina se acomodeaza cu greu la viața ceva mai liniștita a concediului prenatal.

- Insarcinata pentru a treia oara, Alina Puscas este, fara indoiala, o graviduta model. Aflata intr-o forma senzationala, vedeta Antenei 1 a reusit, recent, sa-si lase sotul fara cuvinte.