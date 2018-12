Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Anca Pop (34 de ani) a murit, duminica, dupa ce a cazut cu mașina in Dunare. Scafandrii i-au scos trupul la suprafața dupa ce familia ei a alertat autoritațile in legatura cu dispariția artistei. O patrula de la Politia de Frontiera a gasit masina artistei, la aproape 24 de ore de la accident.…

- Moartea artistei Anca Pop a creeat multe controverse. Ancheta este in desfașurare, fiind lansate mai multe ipoteze, una dintre ele fiind chiar o eventuala sinucidere. Tina Pop, sora Ancai Pop, nu crede in varianta sinuciderii acesteia și a transmis un mesaj dureros dupa pierderea suferita. Toata familia…

- Mama lui Mihai Mitoșeru a fost profund marcata de moartea artistei Anca Pop. Camelia Mitoșeru a marturisit in cadrul emisiunii de la Antena Stars, ca va aprinde o lumanare pentru artista care s-a stins din viața la doar 34 de ani. Camelia Mitoseru este mama lui Mihai Mitoșeru, si il iubeste nespus…

- Cantareața Anca Pop a murit dupa ce mașina pe care o conducea a plonjat in Dunare. Teribilul accident s-a produs luni, 17 decembrie, in județul Mehedinți, in zona localitații Svinița. Poliția mehedințeana a fost cea care a anunțat ca femeia aflata la volanul mașinii cazute in Dunare are 34 de ani. Teribila…

- O mașina a plonjat in Dunare, in zona viaductului Svinita din judetul Mehedinti. Scafandrii care au intervenit la fața locului au descoperit in autoturism trupul unei femei. Dispariția femeii care a fost gasita in mașina a fost anunțata de sora ei care a alertat duminica Poliția din Orșova. Scafandrii…

- Un grup de zece romani au incercat, joi, sa treaca granita dintre Canada si Statele Unite. Romanii au fost arestati de catre autoritatile americane. Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia…