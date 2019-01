Anca Pop – Split The Bill, primul single lansat in urma tragicului accident

Anca Pop – Split The Bill, primul single lansat in urma tragicului…

„Split The Bill” este primul single lansat in urma tragicului accident din luna decembrie. Piesa, inclusa deja pe albumul eponim lansat de Anca exclusiv in Japonia, urma sa fie lansata sub forma de single la inceputul acestui an, fiind prima din seria de 3 lansari planificate de artista inainte de accident. Anca Pop a fost una dintre cele mai controversate apariții din industria muzicala romaneasca. Cunoscuta și dupa numele sau de scena „Shamanca”, Anca a folosit muzica pentru a-și evidenția vizinea aparte asupra unor subiecte comune precum dragostea și viața. A debutat cu single-ul „Free Love”,…