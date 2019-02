Stiri pe aceeasi tema

- Rapael Bourgeat-Iami, 24 de ani, a fost filmat, miercuri, in timp ce facea un salt cu spatele pe marginea peronului unei stații de metrou din Paris, in timp ce o garnitura se apropia. Tanarul a repetat apoi cascadoria intr-o alta stație de metrou, lasand ceilalți pasagerii șocați. "A fost o provocare…

- Un barbat a murit si o femeie a fost grav ranita, joi, in judetul Constanta, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac pe DN 39, intre statiunile Neptun si Olimp, informeaza un comunicat de...

- Documente atasate: Harta riscului de avalansa Evoluția vremii in ultimele 24 de ore Vremea a fost in general inchisa și apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros și a nins pe arii extinse, mai ales in a doua parte a intervalului. Grosimea stratului de zapada a…

- Ilustrul comandor Alexandru Catuneanu a coordonat toate masuratorile care au dus la intocmirea primei harti a coastei romanesti a Marii Negre, ce a fost premiata cu medalia de aur la Expozitia Universala de la Paris, in 1900. Dupa harta realizata in secolul al XIX-lea s-a navigat pana in anul 1952.

- Guvernul japonez analizeaza posibilitatea iesirii din Comisia internationala privind vanatoarea de balene (International Whaling Commission-IWC) in incercarea de a scapa de regulile impuse catre de aceasta si de a relansa vanatoarea in scop comercial a cetaceelor, informeaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, in anii 2017 si 2018, a vandut diverse cantitati de amfetamina in Mangalia si in statiunile din sudul litoralului informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, politistii Brigazii…

- Pe data de 27.11.2018, a avut loc cea de a doua zi a campaniei Mesajul meu pentru Romania, desfasurata cu scopul de a transmite un gand pentru Romania Centenara, prin intermediul unui Flashmob creat de elevi.Elevi ai unitatilor de invatamant din localitatile Navodari, Medgidia, Pestera, Murfatlar, Dorobantu,…