Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Anca Pandrea a fost saptamana trecuta intr-o vacanta exotica in Turcia, impreuna cu mai mulți prieteni și a povestit despre experiențele de care a avut parte, pentru cateva zile. Din pacate, soția lui Iurie Darie a avut parte și de o intamplare mai neplacuta. Anca Pandrea și amicii actriței…

- Accident cu un elicopter pe platourile de filmare ale unei telenovele, in Mexic. In urma accidentului, doi cascadori au fost raniți. In timpul filmarilor pentru cel de-al șaptelea sezon al telenovelei "El Senor de los Cielos" a avut loc un accident. Doi cascadori au fost raniți dupa ce un elicoper s-a…

- Majoritatea celor care au nevoie de consultatii sunt victime ale accidentelor, fie produse la joaca, cu bicicleta, tricicleta, fie sunt implicati in accidente rutiere ca pasageri sau ca pietoni. „De obicei, garzile din perioada iunie-august sunt mai grele pentru noi, fiind specifica patologia de vara…

- Din informatiile detinute in prezent, o parte din universitatile din Iasi au transmis o serie de raspunsuri catre primarie conform carora isi declara interesul sa continue programul abonamentelor studentesti si pe perioada verii, dupa cum au declarat si in mesajele transmise publice pana in prezent. …

- FUJIKURA anunța joburi pe timpul vacanței pentru tineri cu varsta peste 18 ani Fujikura Automotive Romania este una dintre cele mai mari companii producatoare de cablaje auto din nord-vestul tarii,

- Fujikura Automotive Romania este una dintre cele mai mari companii producatoare de cablaje auto din nord-vestul tarii, principalul sau client fiind grupul Volkswagen Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Timpul de asteptare al camioanelor la iesirea din tara spre Bulgaria prin PTF Giurgiu-Ruse este de circa 30 de minute, potrivit reprezentantilor ITPF Giurgiu. 'E vara, schimburile comerciale sunt mai intense, este afluxul mare de camioane cu marfa care merg spre Bulgaria, Grecia, Turcia, partea bulgara…

- Actorul Daniel Craig va fi operat la o glezna dupa ce s-a accidentat in timpul filmarilor pentru cel de-al 25-lea lungmetraj din franciza „James Bond”, potrivit news.ro.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, reprezentanti ai francizei au anuntat: „Daniel Craig va fi supus unei interventii minore…