Anca Mitrea, Colliers: Cladirile de spatii de birouri care urmeaza sa fie livrate in perioada urmatoare pun accent tot mai mult pe conceptul de "shared spaces"

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 700 de angajati vor ramane fara locuri de munca, dupa ce fabrica de pantofi Rieker, din orasul Lugoj, judetul Timis, se va inchide in aceasta primavara, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Teritorial de Munca. Seful Inspectoratului Teritorial de Munca Timis, Pavel Kasai, a declarat, marti ca…

- Pe segmentul inchirierilor de spatii de birouri, in 2019 vom asista la o aglomerare a proiectelor livrate. De asemenea, activitatea de anul trecut demonstreaza ca piata de birouri din principalele orase regionale (Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov)...

- Cartierul ultracentral de spatii de birouri de la Piata Victoriei inregistreaza o activitate in crestere, ultima analiza realizata de Activ Property Services raportand un volum istoric de tranzactii de inchiriere semnate anul trecut si o evolutie...

- Cinci noi proiecte imobiliare vor fi finalizate in urmatorul an in zona situata langa statia de metrou Aurel Vlaicu, la intersectia bulevardelor Barbu Vacarescu, Soseaua Pipera si Calea Floreasca si anume: Equilibrium 1, Oregon Park - cladirea 3, Zone...

- Compania romaneasca CertSIGN a inchiriat un spatiu de birouri cu suprafata de 2.300 mp in cladirea AFI Tech Park 1, care a ajuns astfel la un grad de ocupare de 60%. Tranzactia a fost intermediata de catre compania de consultanta imobiliara Colliers...

- Vremea din 29 noiembrie se anunța deosebot de rece in toata țara! Va fi una dintre cele mai friguroase zile din saptamana. Prognoza meteo anunța ger și temperaturi care coboarp pana la -12 grade...

- HOROSCOP. Berbec - Au chef de deplasari. Ziua le aduce surprize pe drum. HOROSCOP. Taur - Cu banii au de-a face in aceasta saptamana. Nu vor sa cheltuiasca. S-ar putea sa se distreze cu bani putini. HOROSCOP. Gemeni - Au multe lucruri placute de facut. Isi fac un cadou. HOROSCOP.…

- Dupa vanzarea in ultima perioada a unor proiecte importante de spatii de birouri din Capitala, precum Oregon Park sau The Bridge, in piata imobiliara nu au mai ramas foarte multe active de profil atractive pentru investitori, apreciaza Horatiu...