- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, inaintea ședinței Secției pentru Procurori a CSM in care se va discuta posibilitatea prelungirii mandatului Ancai Jurma la sefia DNA, ca spera ca secția “va alege calea statului de drept”. Ministrul a avut un mesaj dur și pentru președintele Klaus…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-a programat marți, 20 noiembrie, o ședința ce se anunța a fi spectaculoasa. Asta pentru ca, actualul procuror șef al DNA, Anca Jurma, pare a fi o continuatoare a politicilor controversate duse de fosta sa șefa, Laura Codruța Kovesi,…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit ca solicitarea ministrului justitiei de avizare a revocarii lui Augustin Lazar din functia de procuror general sa fie analizata in sedinta din data de 13 noiembrie. Mai mult decat atat, avizul motivat va fi inaintat…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri, la ieșirea din sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde a participat la ședința Secției pentru procurori, ca se dorește o stabilitate pentru procurori. “Am avut o discuție foarte buna (in cadrul Secției pentru procurori a CSM…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri, la ieșirea din sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde a participat la ședința Secției pentru procurori, ca se dorește o stabilitate pentru procurori, iar prevederile ordonanței de urgența nu se aplica retroactiv. “Am avut…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a transmis, luni, președintelui Klaus Iohannis propunerea sa, de numire a Adinei Florea, la conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Propunerea a primit aviz negativ din partea Secției pentru procurori a CSM. Potrivit noilor legi ale justiției, președintele…

- Noi șefi de secții au fost numiți, joi, in cadrul DNA, prin decizia Secției de procurori a CSM, așa cum Sursa Zilei prezenta in urma cu saptamani. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, numirea a cinci procurori in functii de conducere la Directia Nationala Anticoruptie.…

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta pentru operationalizarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, a anuntat ministrul justitiei. Tudorel Toader. Ministrul a precizat ca dosarele de la DNA in care sunt investigati magistrati se vor muta la Ministerul Public. Tudorel Toader…