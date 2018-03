Anca Bucur este insarcinata. Miss Fitness Universe, mama pentru prima data!

Stiri pe aceeasi tema

- Claire Holt, actrița care i-a dat viața personajului Emma Gilbert in serialul de televiziune „H₂O”, dar care, de asemenea, s-a facut remarcata și in seriale precum „Jurnalele Vampirilor”, in rolul Rebekahai, și „The Originals”, trece printr-o perioada delicata dupa ce a pierdut sarcina. Dupa ce și-a…

- Anca Bucur, cea care anul trecut a caștigat pentru a cincea oara titlul de Miss Fitness Universe este insarcinata in 15 saptamani. Instructor de fitness și aerobic și sportiv de performanța, Anca Bucur, va implini in luna iulie varsta de 31 de ani și se poate declara o femeie fericita și implinita,…

- Familia unui cantaret de muzica populara din Arad trece prin momente grele. Cosmin, fiul lui Lele Craciunescu, a murit la varsta de doar 36 de ani din cauza unei boli incurabile, scrie antena3.ro.Cosmin Craciunescu era angajat la Primaria Lipova, dar muzica era marea lui pasiune. Apropiatii si rudele…

- La Complexul Municipal pentru Sport și Sanatate „Prof. Ioan Schuster” a avut loc sambata, 10 martie, competiția amicala numita Cupa „Marțișor” la inot. La acest concurs, in care scopul principal al fost promovarea sportului, s-au inscris aproximativ 180 de copii, care au practicat inotul…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni,...

- Aldi Rizal, un baiețel din Indonezia, a devenit cunoscut in intreaga lume dupa ce a aparut in presa. Micuțul fuma chiar și 40 de țigari in fiecare zi, la varsta de 2 ani. Acesta are acum 10 ani și a reușit, in sfarșit, sa renunțe la fumat. Problema este ca Aldi Rizal a devenit dependent […] The post…

- Fostul international Ionut Lupescu, care si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), sustine ca principalul sau obiectiv la conducerea FRF este sa uneasca lumea fotbalului. El a declarat, vineri, la Botosani, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o…

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat ca deși toata lumea vorbește de acest play-off și play-out ca de un nou campionat, pentru el lucrurile nu stau intocmai. „Toata lumea vorbeste de un nou campionat, desi asa personal nu pot sa abordez diferit lucrurile, pentru mine este un…

- Presedintele american Donald Trump a salutat „posibilul progres” in discutiile dintre Corea de Nord si Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce sud-coreenii au spus ca Nordul este dispus sa inceapa discutii cu Statele Unite privind renuntarea la programul nuclear, scrie CNN. „Un posibil progres in discutiile…

- Soc in lumea fotbalului! Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a murit inaintea meciului cu Udinese in etapa a 27-a din Serie A. Fundasul in varsta de 31 de ani a incetat din viata noaptea in camera sa de hotel. Potrivit presei, motivul decesului este stop cardiac.

- "Lectura ne face fiinte umane", "citim pentru ca nu trebuie sa ne ajunga lumea in care traim", "sa ne dorim sa descoperim noi universuri". Sunt mesajele scriitorilor Doina Rusti, Dan Lungu si Liliana Corobca.

- Dani Mocanu pare sa faca tot ce poate pentru a ieși in evidența. Așa ca, cel care a devenit celebru pentru faptul ca are reale probleme cu justiția - acuzat intr-un dosar de proxenetism - a decis sa faca un gest care, cu siguranța, il poate face și mai cunoscut.

- Scene amuzante s-au petrecut la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, dupa ce un barbat a sarit pe gheața și a inceput sa se dezbrace sub privirile nedumerite ale tuturor celor prezenți. Totul s-a petrecut la scurt timp premierea participantilor la proba de 1000 de metri, potrivit foxnews.com. In varsta…

- Roxana Ciuhulescu, vedeta postului ProTV, a anunțat inca de anul trecut, atunci cand s-a logodit ca iși mai dorește un copil cu noul sau partener. Daca pana acum totul a fost la nivel de zvon, Roxana a confirma oficial ca este insarcinata.

- Gala de moda ce a avut loc la Milano i-a lasat muți de uimire pe cei prezenți. Renumitul brand Dolce & Gabbana a folosit drone pentru prezentarea de moda in cadrul careia au fost expuse ultimele modele de genți ale creatorilor sai.

- Lumea celor care se ocupa de PR (relatii publice) este una aparte. Cei care se ocupa de promovare, de comunicare au un set limitat de tertipuri prin care viseaza sa maximize profitul din orice. Pana la un punct este de ințeles. Intervine insa o limita a bunului simț pe care mulți dintre ei nu o cunosc.

- Prioritatile s-au schimbat total pentru ea in momentul in care au venit pe lume copiii, scrie fanatik.ro. Mai intai, fetita. Si apoi, tripletii. Nicoleta a ales familia si s-a mutat in provinicie, la Miercurea Ciuc. O perioada, i-a mers inca bine pe plan financiar, asta pentru ca a mai avut ceva…

- Toata lumea s-a intrebat cum arata Anastasia Cecati pe perioada sarcinii.Tanara de 31 de ani ucisa de sot duminica a publicat o singura poza cu ea, in care se vede ca ascunde burta de gravida.

- Dupa ce Cancan.ro a intrat in posesia unei informații conform careia Elena Basescu este insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata, bruneta a scris un mesaj pe pagina ei oficiala de Facebook. EBA a spus ca este foarte bucuroasa și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase, dar nimeni n-a ințeles…

- Anul trecut, Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vaslui a organizat peste 100 de competiții, cu aproape 8.000 de participanți. Cei mai mulți au concurat la intrecerile organizate de Zilele Vasluiului, Zilele Tineretului, Saptamana Europeana a Sportului, Ziua copilului și Cupa ”Andreea Raducan”.…

- Oana Lis e cat se poate de hotarata in privinta intemeierii unei familii. Blondina face tot ce poate in aceasta privinta, dar fostul edil al Capitalei nici nu vrea sa auda. Viorel Lis nu vrea sa aiba un copil, dar Oana nu-l asculta si a fost deja la ginecolog pentru a-si face inseminare artificiala.

- Anunțul a fost facut pe Facebook. "Pana in data de 4 martie, votați cel mai frumos stadion, stadionul anului! Ion Oblemenco, din Craiova, un stadion de 5 stele!", a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook, acolo unde a postat un link unde puteți vota. O realizare de suflet Ministrul…

- Ducele și Ducesa de Cambridge se afla zilele acestea într-o vizita oficiala în Suedia și Norvegia. Însarcinata cu cel de-al treilea copil, Kate Middleton este într-o forma de zile mari. Bine îmbracata, pentru a face temperaturilor negative din nord, Kate Middleton…

- Este stirea bomba a weekendului! Elena Udrea este insarcinata si urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Totul s-a intamplat in urma unui proces de fertilizare pe care vedeta in varsta de 44 de ani l-ar fi facut pentru a treia oara. Si, cum a treia oara e cu noroc, Elena Udrea a reusit sa isi indeplineasca…

- Fosta sefa a Cancelariei Prezidentiale a lui Traian Basescu, Elena Udrea, a dezmintit faptul ca ar fi insarcinata, dupa ce Antena 3 si presa mondena au anuntat ca aceasta e gravida, in urma unui proces reusit de fertilizare desfasurat la o clinica din Bucuresti. „Nu este adevarat. E un fake news“, a…

- Este una dintre cele mai puternice și cunoscute actrițe de la Hollywood, dar pana la 53 de ani nu a reușit sa dea naștere unui copil. Casatorita cu vedeta TV Jesse James timp de 5 ani, din 2005 pana in 2010 și intr-o relație frumoasa cu fotograful Bryan Randall inceputa in 2015, actrița nu a experimentat…

- Sarcina este momentul in care copilul se formeaza din punct de vedere fizic, dar si emotional, iar femeia insarcinata are acum un rol extrem de important pentru buna evolutie si dezvoltare a omului care urmeaza sa se nasca. Iata 5 sfaturi de care ar trebui sa tii cont inca din primele clipe ale sarcinii.…

- Tehnologia a cunoscut salturi impresionante in ultimii ani si nu pare sa se opreasca, de la asistenti virtuali, masini autonome la inlocuirea angajatilor cu roboti, planeta trece printr-o noua revolutie industriala in care digitalizarea dicteaza. 0 0 0 0 0 0

- Romania se poate mandri cu un nou copil de geniu. Ariana are 13 ani si s-a facut remarcata dupa ce a reusit sa castige un concurs international, organizat de Consiliul Europei, cu privire la viziunea sa despre internet. In plus, a participat, alaturi de invitati de seama, la un eveniment important in…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, barbatul in varsta de 33 de ani a fost retinut pe baza de ordonanta pentru violenta in familie, cu raportare la infractiunea de vatamare corporala cand este pusa in pericol viata persoanei. Incadrarea juridica se bazeaza…

- Cateva mii de lilieci de fructe, cunoscuți și drept „vulpi zburatoare”, au murit intr-un stat din Australia. Evenimentul i-a ingrijorat pe activiștii pentru protecția animalelor. Ei trebuie sa se lupte pentru a salva viața singurelor mamifere zburatoare care au fost afectate de valul de caldura ce a…

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a murit. Avea doar 33 de ani, scrie realitatea.net.Jon Paul Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana.

- Cum problemele cu retelele de telefonie de anul nou, la ora 00:00, sunt bine-cunoscute, multa lume apeleaza la aplicatiile de mesagerie pentru a lua legatura cu cei dragi. Poate cea mai populara astfel de platforma in Romania este WhatsApp. Insa cat de populara este ea, cu adevarat, in noaptea de revelion?

- Fostul primar de Constanța, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea prin fuga sa in Madagascar. Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.Citește și: DOLIU…

- Tanarul decedat in accidentul rutier de la Cocorastii Colt este un fost pugilist medaliat cu bronz la Campionatul Mondia scrie in editia electronica, de ieri, Observatorul Prahovean.Accidentul cumplit a avut loc in urma cu doua zile la Cocorastii Colt.Unul dintre cele sapte persoane implicate a decedat.…

- Atmosfera de sabatoare ajuta nu doar la o stare de spirit mai buna, ci si la fertilitatea cuplurilor. Asa se face ca unul din cinci copii nascuti in Romania sunt conceputi in perioada sabatorilor de iarna.

- Ioan Andone a vorbit despre problemele lui Denis Alibec. Fostul antrenor dinamovist crede in continuare in calitațile atacantului de la FCSB și crede ca ar trebui sa se lucreze mai mult la psihicul fotbalistului. "Ce se intampla cu Alibec? Toata lumea vrea sa-l ajute, toata lumea ii da sfaturi, dar…

- Bianca Dragușanu este foarte cunoscuta in lumea showbiz-ului, dar și in lumea operațiilor estetice. Prezentatoarea TV și-a facut un tratament de infrumusețare și a trebuit sa se protejeze de mediul inconjurator, pentru a nu intra in contact cu bacteriile.

- Un parfum mixt, creat de parfumeria franceza independenta Le Labo, face furori si este cumparat ca painea calda, atat de femei cat si de barbati. Staruri precum Emma Roberts sau Justin Bieber nu mai vor sa auda de alte esente. Note de lemn de santal, cedru de Virginia, cardamon, violete, papirus, piele,…

- O femeie insarcinata, in varsta de 23 de ani si un barbat de 29 de ani au fost raniti in urma unui accident care a avut loc, marti, pe DN1, in apropiere de Ploiesti, in dreptul zonei cunoscute sub numele de Movila Vulpii. In evenimentul rutier au fost implicate un autocar si un autoturism.

- Grupul consilierilor generali PNL, din cadrul Primariei Capitalei, propune atribuirea denumirii de "Bulevardul Regele Mihai I al Romaniei segmentului din soseaua Pavel Dimitrievici ndash; Kiseleff, delimitat intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf, informeaza Romania TV.Suntem datori sa cinstim…

- Florin Grozea, fostul component al trupei Hi-Q, are o soție extraordinar de frumoasa. Florin Grozea a scris istorie in lumea muzicii romanești alaturi de colegii sai din trupa Hi-Q, una dintre formațiile care s-au bucurat de mare succes in țara noastra, hiturile lansate de cei trei de-a lungul anilor…

- Germenii alunecarii lumii spre conflict se manifesta la toate nivelurile. Nu vorbim aici despre cea mai probabila zona de confruntare, chiar cu elemente nucleare, in Asia de Sud-Est si respectiv Coreea de Nord, ci chiar despre punctele de stabilitate si pace din Europa de Est si Orientul Mijlociu.