- Luna trecuta, in organizarea Fundatiei Olanda-Romania (Haga) si a Colegiului National Pedagogic „Carol I”” (Campulung), s-a desfasurat cea de-a doua editie a concursului international de procese simulate „Moot Court Europe 2019”. In competitie s-au aflat peste 70 de tineri din Olanda, Bulgaria, Polonia,…

- Producatorul Costi Ionita lanseaza alaturi de artista de origine bulgara, Emilia si Jay Maly, rapper-ul care a colaborat cu nume precum Gente de Zona si Darian Alvarez, pentru un nou single. „Bombon Bebe” este o piesa cu ritmuri reggaeton ce combina elemente moombahtoon si dance. Filmat in Statele Unite…

- Sportivii din Statele Unite ale Americii au dominat copios competițiile pentru Cupa Mondiala de Skydiving in sala, ce au avut loc in Franta. Surpriza turneului a fost furnizata de fratii Noah si Kayleigh Wittenburg, in varsta de 12 si, respectiv, 13 ani.

- Simona Halep (27 de ani), locul 2 WTA, și antrenorul Daniel Dobre au fost protagoniștii unui moment neașteptat in Statele Unite ale Americii. In sferturile de finala ale turneului de la Miami, in meciul contra chinezoaicei Qiang Wang, jucatoarea din Constanța a avut un dialog tensionat cu mentorul sau,…

- Firmele timișene invitate la o noua misiune economica in SUA! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 7- 17 noiembrie 2019, o misiune economica in Statele Unite ale Americii, la New York și Miami. La misiunile economice organizate de CCIAT la New York, Las Vegas și Los…

- Virginia Cavaliers a castigat in premiera campionatul national universitar de baschet din Statele Unite ale Americii.In finala, baschetbalistii universtitatii din Virginia au dispus in over-time de Texas Tech, scor 85-77.

- Jucatoarea americana de tenis Ashleigh Barty, cap de serie nr. 12, a castigat sambata seara turneul WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe cehoaica Karolina Pliskova, favorita nr. 5, in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-3. Americanca, locul…

- In perioada 18-24 martie, la Miami, au avut loc o serie de intalniri intre companii americane și reprezentanți ai diferitelor industrii din Romania, scopul acestor sesiuni fiind crearea primului ecosistem romanesc dedicat creșterii exportului și internaționalizarii companiilor cu capital romanesc,…