Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, a fost audiata, joi, in calitate de martor, de catre procurorii DNA, intr-un dosar de coruptie. Aceasta a refuzat sa precizeze cauza in care a dat declaratii, scrie Mediafax. „In calitate de martor, intr-unul ...

- Anca Boagiu, fostul ministru al Transporturilor in guvernul Boc, a fost audiata joi dimineata in calitate de martor la Directia Nationala Anticoruptie. Fostul ministru al Transporturilor a refuzat sa precizeze cauza in care a dat declaratii.

- Fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, a fost audiata, joi, in calitate de martor, de catre procurorii DNA, intr-un dosar de corupție. Aceasta a refuzat sa precizeze cauza in care a dat declarații, scrie Mediafax.„In calitate de martor, intr-unul din dosarele de cercetare penala.…

- Fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, a fost audiata, joi, in calitate de martor, de catre procurorii DNA, intr-un dosar de coruptie. Aceasta a refuzat sa precizeze cauza in care a dat declaratii.

- Anca Boagiu, s-a prezentat, joi, pentru a fi audiata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Fostul ministru al Transporturilor este audiat intr-un dosar de corupție. Surse judiciare susțin ca Anca Boagiu ar urma sa fie audiata in dosarul fostului ministru al Finantelor Sebastian Vladescu, noteaza…

- Fostul ministru al Transporturilor Anca Boagiu a ajuns, joi dimineata, la Directia Nationala Anticoruptie, scrie antena3.ro.Potrivit sursei citate, pana in acest moment, nu sunt informatii cu privire la dosarul de coruptie pentru care a fost citata. ...

- Surse politice au declarat pentru Libertatea ca Ecaterina Andronescu ar putea fi numita ministru al Educației, dupa ce Valentin Popa și-a dat demisia din funcție . Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ecaterina Andronescu „va redeveni un om important in partid”. „Cu doamna Andronescu am avut…

- Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru sefia DNA, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a fost audiata marti la Parchetul General in calitate de martor in dosarul referitor la protocolul secret incheiat intre Parchetul General si SRI in 2016 si publicat ulterior de Darius Valcov.