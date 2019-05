Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca Anca Alexandrescu ar fi plecat din funcția de consilier onorific al premierului Viorica Dancila.Plecarea acesteia ar fi fost una forțata, in contextul tensiunilor din ultima perioada, Alexandrescu reluandu-și atribuțiile de consilier al…

- Viorica Dancila se desparte de Anca Alexandrescu, consilierul pe care Liviu Dragnea i l-a impus premierului, au declarat surse politice pentru HotNews. Anca Alexandrescu a fost numita, în februarie 2018, de premierul Viorica Dancila în postul de consilier onorific, post neremunerat,…

- Intr-un interviu pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila refuza categoric ideea restructurarii Guvernului, in ciuda insistentelor lui Liviu Dragnea. Intrebata daca e posibil sa se razgandeasca in perioada sarbatorilor, Viorica Dancila a raspuns: „Foarte putin probabil“. Premierul pledeaza in continuare…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a pus pe picioare dupa hernia de disc și se intoarce in teritoriu intr-un turneu-fulger la sfarșitul saptamanii.Citește și: Tudorel Toader relateaza ce a discutat cu Viorica Dancila: La remaniere voința premierului este decisiva Joi, de la 0ra 15.30, PSD…

- Guvernul Dancila se reunește in ședința la ora 8.00, pe ordinea de zi publicata nefiind prezent proiectul pentru modificarea OUG pe fiscalitate 114/2018. Totodata, președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca ar fi ilegitima o ordonanța pe coduri, atata timp cat a anunțat convocarea referendumului.Cu…

- Dupa consilier onorific al premierului, secretar la Camera Deputaților, Liei Olguța Vasilescu i s-a mai pregatit un post în PSD. Cel de purtator de cuvânt, spune Liviu Dragnea care precizeaza ca va face aceasta propunere în sedința conducerii partidului. „Cei care ma…

- Lia Olguța Vasilescu va fi consilier al premierului Viorica Dancila, pe probleme de infrastructura. Anunțul a fost facut de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Gorj. El a vorbit despre drumul expres Pitesti-Craiova, care este prioritar in perioada urmatoare. "Exista deja la Ministerul Transporturilor…