- Analistul politic Anatol Taranu, unul dintre fondatorii Conventiei Euro-Unioniste din Republica Moldova, vine la „Adevarul Live Moldova” luni, 3 decembrie, pentru a vorbi despre noua platfforma unionista de la Chisinau, sansele acesteia de a accede in Parlament si de ce a fost nevoie de o noua miscare…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a propus, sambata, un pact national pe care sa-l sustina toate partidele politice cu privire la accelerarea procesului de unire a Republicii Moldova cu Romania, sustinand ca este nevoie de o agenda asumata a reunirii celor doua state romanesti.

- Republica Moldova doreste sa aiba o infrastructura comuna cu cea a Romaniei in mai multe domenii, a declarat Pavel Filip, premierul R. Moldova, la finalul unei sedinte comune cu Executivul din Romania. "Avem un proiect frumos, denumit simbolic 'Autostrada Unirii. Vorbesc despre autostrada Targu-Mures-Iasi-Ungheni",…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 36% ca iși doresc unirea imediata a Republicii Moldova cu Romania. Doar 24% dintre romani se declara impotriva.Republica Moldova este de fapt Romania…

- Vineri se va lansa campania de semnaturi „Un milion pentru Unire” in județul Alba. Organizatorii vor explica demersul in cadrul unei conferințe de presa care va avea loc de la ora 10:00, la Hotelul Cetate. De asemenea, toți romanii, de pe ambele maluri ale Prutului, sunt invitați sa participe pe 1 decembrie,…

- Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), controversatul oligarh Vlad Plahotniuc, a anuntat duminica in timpul unui miting organizat de formatiunea sa in centrul Chisinaului - in perspectiva alegerilor legislative din februarie - ca PDM (de guvernare) va merge in campanie cu o noua ''doctrina…

- Președintele PL, Mihai Ghimpu, susține ca urmatoarele alegeri parlamentare care urmeaza sa aiba loc în luna februarie 2019 vor fi complicate. Aceasta pentru ca vor fi organizate în baza sistemului de vot mixt. Declarația a fost facuta în cadrul emisiunii „Moldova în…