- Noi suntem in tara in care se fac pontaje, iar Codul Muncii are de-a face cu Romania socialista, a afirmat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germana (AHK Romania).

- Principalii vinovati pentru lipsa fortei de munca din Romania sunt oamenii de afaceri, nu statul, pentru ca noi ne-am obisnuit sa tot asteptam sa ni se dea, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germana (AHK Romania). "Avem o problema…

- Copiii din Romania isi vor primi primele alocatii majorate incepand cu luna mai, potrivit Ministerului Muncii. Guvernul a adoptat maririle in luna februarie, ele au intrat in vigoare in luna aprilie, platile facandu-se insa in luna mai, potrivit Mediafax. Reprezentantii Ministerului Muncii au precizat,…

- Contingentul de muncitori straini din Romania ar putea fi majorat daca firmele din mediul privat o vor cere, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Marius Budai. Acesta susţine că, în acest an, numărul de permise de muncă pentru lucrători străini a fost majorat de…

- ”Daca nu ar fi problema atat de serioasa, și știți cu cata aplecare ne gandim noi, PSD, la pensionari, practic ar fi de ras aceasta chestiune. Același domn Basescu care nu a avut nicio problema sa le taie pensionarilor cu veniturile cele mai mici, pensiile, acum nu mai poate de grija lor. Domnul…

- Sentimentul de incredere in societatea romaneasca a ajuns, probabil, la cel mai de jos nivel din ultimii 30 de ani, printr-un mod nefericit de a face politici publice la nivel central, cu tendinte nationalist-populiste si prin blamarea strainilor, multinationalelor si a bancilor, a atras atentia,…

- Dupa ce a ocupat fotoliul de ministru in mai mule randuri, maramureseanul Liviu Marian Pop descopera in sfarsit ca marea problema a invatamantului este supraincarcarea elevilor cu ”supradoze de teme”, cum le numeste el. Iata ce scrie el pe blogul personal. ”Scriu aceste randuri cu amaraciunea profesorului,…