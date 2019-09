Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si un altul a fost ranit in urma unei altercatii care a avut loc in sectorul 5, cazul fiind investigat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Serviciul Omoruri.

- O participanta la un competiție de modelling a trecut printr-o experiența infioratoare. A fost lasata cu rani serioase la nivelul feței, dupa ce a fost atacata de un necunoscut in drumul ei spre...

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca premierul Viorica Dancila "lucreaza impotriva interesului Romaniei", pentru ca a propus-o pe Rovana Plumb in functia de comisar european. "Am prevenit deja asupra acestui risc pe care doamna Dancila si l-a asumat si va trebui sa si-l…

- VOUCHERE DE VACANȚA Pe un grup de discuții despre voucherele de vacanța, o persoana, care s-a adresat hotelierilor a intrebat ”de ce cazarea și masa sunt mai scumpe daca se platește cu vouchere? De exemplu, cazare cu bani 120 lei/noapte, cu vouchere de la 200 in sus. Nu-i corect așa. Este careva…

- Lucrurile par din ce in ce mai clare pe frontul Coaliției PSD-ALDE. E o chestiune de ore pana cand va fi luata decizia finala și treaba de zile pana cand se va intampla și faptic. Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, urmeaza sa demisioneze din fruntea Senatului Romaniei, iar miniștrii ALDE…

- O femeie ajunsa la 40 de ani a pierdut trei sarcini și a fost diagnosticata cu sindromul ovarelor polichistice. A hotarat impreuna cu soțul ei sa angajeze o mama surogat, dar acum nu mai vor...

- Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, vicepremierul Daniel Suciu, a anuntat, joi, ca intr-un termen foarte scurt Compania Nationala de Investitii va lansa licitatia pentru proiectare si executie pentru finalizarea lucrarilor la patinoarul acoperit din Targu Mures, incepute in…