Anastasia Lazariuc a trimis un mesaj incredibil pe telefonul lui Mihai Constantinescu

- Iți mai aduci aminte de celebrul cuplu Anastasia Lazariuc și Mihai Constantinescu? Melodia "Maria, fata cu zambet de foc" este una dintre melodiile pe care le fredonam și acum, dar are in spate o poveste trista: "A fost frumos ce a fost frumos, important este ca lucrurile s-au terminat corect

- Mihai Constantinescu a vorbit despre starea lui de sanatate, dar și despre afecțiunea de care sufera. Artistul a spus ca se simte bine și o sa fie și mai bine. Afecțiunea pe care o are necesita insa un tratament de lunga durata, astfel ca Mihai Constantinescu va mai ramane in spital inca doua saptamani,…

- Donatorii de sange vor primi un mesaj de multumire pe telefonul mobil de fiecare data cand a fost salvata o viata prin actiunea lor. Aceasta este prevederea unui proiect de lege adoptat ieri de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. De asemenea, potrivit legii, donatorilor li se vor putea…

- Mihai Constantinescu are, se pare, probleme de sanatate mai grave decat lasa acesta sa se ințeleaga. Indragitul artist a ajuns in urma cu doua saptamani la spital, iar acum și-a anulat doua concerte. Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, se afla in continuare intr-o stare delicata de sanatate.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici a anuntat, vineri, la Parlament, ca va participa si el la protestul "sieu", pentru autostrazi. "Ma bucur ca domnul președinte a decis sa promulge bugetul. E adevarat, cu foarte mare intarziere, nejustificata, dar important este sa vedem cum putem noi sa…

- Folosirea rețelelor te poate baga și in belele in unele cazuri. Asta a pațit un barbat din Malaysia, care a fost condamnat la zece ani de inchisoare, din cauza unui mesaj pe care l-a scris pe Facebook.

- Gabriel Leș spune ca regreta momentul de la Bistrița, cand era cu ochii in telefon deși militarii Batalionului 812 Infanterie, Soimii Carpatilor din Afganistan ii dadeau onorul, subliniind ca a fost un moment de neatenție, intrucat telefonul vibra intruna in buzunar și a crezut ca e ceva important.„La…