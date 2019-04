Anastasia a murit în cadă în timp ce îşi verifica mesajele pe telefon. Paramedicii au ajuns prea târziu Anastasia, 20 de ani, locuia cu mama ei intr-un apartament din Moscova. Fata a intrat in baie și și-a pus telefonul la incarcat la o priza de langa cada. Fara sa-și dea seama de pericol, Anastasia a intrat in cada cu telefonul in mana. Din pacate, fata de 20 de ani a murit electrocutata și nimeni nu a mai putut face nimic pentru ea. Aceasta a fost gasita chiar de catre mama ei, care venise acasa dupa tura de noapte.



Aparent, tanara ar fi scapat telefonul in apa și acest lucru i-a adus sfarșitul. Medicii care au sosit la fața locului nu au putut face nimic pentru a o

Sursa articol si foto: rtv.net

