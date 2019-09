Stiri pe aceeasi tema

- A fost mare party in familia lui Liviu Varciu. Prezentatorul tv si-a sarbatorit printesa. Fetita lui Liviu Varciu si a Andei Calin a avut parte de multe surprize, cadouri, muzica, baloane si multi invitati!

- Liviu Varciu a dus-o pe fiica sa cea mica, Anastasia, la gradinița. Zi importanta pentru artistul Liviu Varciu. Acesta a dus-o pe Anastasia, fata lui cea mica, la gradinița. In prima ei zi la gradinița, micuța nu a reacționat prea bine. Artistul a postat, pe contul sau de Instagram, o inregistrare in…

- Liviu Varciu a dat publicitații o fotografie cu fiica sa cea mica, Anastasia. Anastasia este dragalașenia intruchipata. In imaginea postata de Liviu Varciu pe contul sau de socializare, micuța a pozat imbracata intr-o rochie de culoare roz. Este extraordinar de frumoasa și a cucerit pe toata lumea,…

- Liviu Varciu a marturisit ca iși dorește sa devina din nou tatic. Artistul are doua fete. La emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Liviu Varciu a marturisit ca nu exclude posibilitatea de a avea al treilea copil. "Nu ma opresc, vreau sa mai fac un copil. Daca e fata inseamna ca Dumnezeu chiar are…

- Sambata, in ziua in care fosta sa soție a facut nunta pentru a doua oara, Liviu Varciu a primit numeroase mesaje pe contul sau de socializare. In ziua in care Adelina Pestrițu a facut nunta cu Virgil Șteblea, Liviu Varciu, fostul ei soț, a fost asaltat de mesaje de la fani legate de eveniment. "Varciule,…

- Liviu Varciu a urcat aseara pe scena spectacolului "La Bairam", unde a cantat alaturi de foștii lui colegi de la L.A, iar Anda Calin l-a insoțit la eveniment, scrie unica.ro. Focoasa bruneta a acordat un interviu pentru emisiunea "Star Matinal" in care a vorbit despre relația lor, puctand ca acum…

- Liviu Varciu nu a rezistat tentației de a sta la mare, unde se afla la munca, fara iubita sa Anda, și fiica lor, Anastasia. Cele doua au venit in vizita și au petrecut alaturi de artist o minivacanța de șase zile, pe Litoral. Liviu Varciu a imbinat in aceasta perioada utilul cu placutul, in stațiunea…