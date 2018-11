Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de comiterea atacului, tanarul, elev al unui colegiu tehnic din orașul Arhanghelsk postase pe o rețea de mesagerie un mesaj, prin care anunta ca va avea loc o explozie, a declarat bunica lui Mihail Zlobițki pentru BBC din Rusia.Inainte ca tanarul sa intre in sediul…

- Anchetatori rusi au anuntat ca autorul exploziei la o filiala regionala a serviciului rus de securitate FSB, miercuri, la Arhanghelsk (nord), este un adolescent in varsta de 17 ani, ucis de dispozitivul exploziv, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Potrivit informatiilor preliminare, un rezident…

- Comisia de Investigații a Rusiei (SKR) a anunțat ca atacatorul suspectat de plasarea unei bombe la sediul FSB din Arhanghelsk, oras din nordul Rusiei, este un tanar de 17 ani. Potrivit SKR, bomba artizanala a fost plasata in vestibulul sediului FSB și declanșata de un tanar a carui identitatea a fost…

