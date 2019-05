ANAR monitorizează cursurile de apă vizate de avertizările hidrologice în vigoare Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat precipitatii la nivelul intregii tari, cantitati importante fiind semnalate in judetele Vaslui, Bacau si Neamt: 96,8 l/mp la sh Bacesti, raul Barlad), 83,5 l/mp la sh Lipova (raul Lipova), 71 l/mp la sh N.Balcescu (raul Siret), 66,5 l/mp la sh Bosia (raul Berheci), 64,7 l/mp la sh Onesti (raul Trotus), la p.p. Craiesti 76,6 l/mp. De asemenea, in aceasta perioada au fost emise patru atentionari hidrologice pentru fenomene imediate si opt avertizari hidrologice pentru fenomene hidrologice imediate - Cod Portocaliu. In prezent,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

