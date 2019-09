Stiri pe aceeasi tema

- Padurea Neagra de la Radulești este mai curata cu cel puțin o tona de deșeuri in urma acțiunii de ecologizare derulate sambata, de Ziua Curațeniei Naționale, cum este numita campania de ecologizare „Let’s do it Romania”. A fost un proiect care a reunit mai multe acțiuni, „Padurea curata este minunata”,…

- Administratia Nationala Apele Romane – Administrația Bazinala de Apa Someș – Tisa organizeaza concurs: un post de director la Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Salaj, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata. Potrivit anuntului de concurs, activitatea se va desfașura la SGA Salaj situat in…

- Administrația Naționala ”Apele Romane” cer consiliilor locale sa ecologizeze albiile raurilor din zonele lor și sa instaleze camere de filmat pentru a vedea cine arunca gunoaie. Instituția mai solicita amenajarea de spații pentru colectarea deșeurilor in zonele de picnic și amendarea celor care nu respecta…

- Este unicul sistem care va putea distribui apa gravitațional Unul dintre obiectivele prioritare al Ministerului Agriculturii va fi, in 2020, Canalul Siret- Baragan, a declarat intr-o recenta conferința de presa Petre Daea, subliniind faptul ca aportul acestei mari investiții hidrotehnice va fi deosebit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare cod galben de ploi pentru aproape jumatate din tara, fiind vizate cea mai mare parte a Moldovei, Maramuresul, Crisana si Transilvania. In restul tarii este canicula. Potrivit ANM, in cea mai mare parte a Moldovei, in Maramures,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de disconfort termic și canicula. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade in mai multe regiuni ale țarii. Doua zile de foc in Romania. Temperaturile urca pana la 37 de grade in mai multe zone ale țarii. Caldura va persista timp de doua…

- Aprovizionarea cu apa a graului de toamna se va situa in limite satisfacatoare in majoritatea zonelor de cultura, iar procesele de crestere si dezvoltare ale speciilor de camp si pomi-viticole vor fi accelerate, reiese din prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Si in acest an, activitatile din cadrul manifestarii „Descopera Rowmania” se desfasoara pe Canalul Cama, duminica, cu incepere de la ora 9, dupa urmatorul program: 09:00 – 11:00 Inscrierea participanților (echipe) 09:30 – 11:00 Demonstrație de vaslit efectuata…