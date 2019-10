Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, Curtea a respins sesizarile de neconstitutionalitate inaintate de parlamentarii PNL, USR si neafiliati cu privire la modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului. 'Astazi, 9 octombrie 2019, Curtea Constitutionala a Romaniei, luand in dezbatere sesizarile…

- ​Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, dupa ce în spatiul public a aparut o înregistrare care îi este atribuita și în care le-a vorbit parlamentarilor PSD despre miza justiției în ramânerea la guvernare, ca a vrut sa dea un mesaj ca politicul nu are voie…

- In baza atribuțiilor legale prevazute in Legea 95/2016, Art. 2 (e), prin care Agenția Naționala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) asigura suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor și politicilor privind ariile naturale protejate, precum și armonizarea cu acquis-ul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind transmiterea unui imobil in domeniul public al judetului Giurgiu. Presedintele Klaus Iohannis a transmis o sesizare de neconstitutionalitate la CCR asupra Legii privind transmiterea…

- Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) lanseaza un program adresat voluntarilor individuali si asociatiilor care doresc sa sustina personalul Agentiei in activitati de conservare a naturii si educatie de mediu. "Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate lanseaza programul…

- Proiectul LINC contribuie la dezvoltarea cunostintelor personalului cu rol in prevenirea si combaterea incalcarii legislatiei in domeniul integritatii, prin formarea si informarea a peste 250 de persoane angajate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale. Proiectul LINC raspunde astfel…

- In continuarea procesului de identificare si implementare a celor mai bune metode pentru asigurarea unui management eficace si eficient al ariile naturale protejate ale Romaniei, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a organizat marti, 16 iulie 2019, la sediul central al Agentiei,…

- Curtea Constitutionala guatemaleza a blocat temporar semnarea unui eventual acord in domeniul imigratiei cu Washingtonul - care ar transforma Guatemala intr-o ”tara foarte sigura”, in care imigranti care vor sa se duca in Statele Unite ar putea depune cereri de azil, relateaza AFP.