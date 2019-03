Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Holograf revine dupa o pauza de 2 ani cu single-ul „Pierd inaltimea din ochii tai”. Desi in plin turneu national, membrii Holograf au gasit timpul necesar si au filmat chiar la inceput de martie pentru videoclipul pe care il lanseaza acum. Piesa este inregistrata in studioul propriu al grupului,…

- In timp ce single-ul „Pure Water”, colaborarea dintre Mustard si Migos, urca in clasamentul Billboard Hot 100, videoclipul piesei este si el, de acum, disponibil. Viziunea regizorului Colin Tilley asupra materialului video surprinde intocmai spiritul piesei, bucuria de a trai. Videoclipul ii intruchipeaza…

- Andrea Bocelli si Ed Sheeran, pe care putem deja sa ii consideram prieteni apropiati, lanseaza clipul duetului emtionant, “Amo Soltanto Te”. Clipul surprinde dragostea inocenta si timpurie, traita in clip de cei 2 copii, care interpreteaza variantele tinere ale celor doi artisti, Bocelli si Ed Sheeran.…

- Andra lanseaza un nou single in limba romana, o piesa de dragoste care se numește „Supereroi”. Melodia oferita in dar fanilor in luna iubirii este un indemn de a nu inceta sa credem in puterea infinita a dragostei, dar și despre provocarile prin care trece orice cuplu, indiferent de stadiul in care…

- Medeea lanseaza „Nu te va mai ierta”, prima sa piesa din cariera, o frumoasa balada de dragoste. Single-ul a fost compus in studioul BallAda Records de catre ADDA, Diana Ghița, Costin Danaila, Bianca Kadar, iar producția a fost realizata de Blaze și Georgian Idriceanu. „Piesa este una asumata și face…

- Arsenium revine cu videoclipul piesei “Bon ami”, impreuna cu Mianna si Heren, unul dintre cei mai talentati producatori din Barcelona. Cu un sound fresh ce combina elemente dance si pop, single-ul este produs de catre Arsenium si Heren si compus de catre cei doi impreuna cu A. Akinchits. In regia lui…

- Denisa Moga lanseaza a doua piesa din cariera solo: „MAKER”. Single-ul este compus de catre Adi Colceru, Laurentiu Duta, Andreea Moldovan si Manuela Cherejy, iar videoclipul a fost regizat de SegaFrate in colaborare cu Marian Preda si Stancu Marian. „”Maker” este o piesa cu un mesaj de dragoste profund,…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…