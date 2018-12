Ananasul, efectul incredibil pe care îl are asupra sânilor tăi Ananasul ajuta sanii sa isi mentina fermitatea. Lucrul acesta poate fi posibil prin simpla adaugare a lui in dieta zilnica! Ananasul contine antioxidanti, care sunt benefici organismului. El are proprietati si in lupta impotriva cancerului, asa ca daca il consumi, vei avea si acest avantaj. Problema legata de sani este ca se lasa. Cand mananci ananas, corpul primeste nutrienti care ajuta pielea sa isi redobandeasca din elasticitate, fapt care ajuta sanul sa aiba o forma mult mai aspectuoasa. Taie cubulete 100 de grame de ananas si combina-le cu un iaurt mic. Acesta ar trebui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

