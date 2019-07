Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan i-a raspuns lui Cornel Dinu, dupa ce dinamovistul a vorbit despre pumnul pe care impresarul i l-a dat antrenorului Dan Alexa. „Cine l-a urmarit in ultimele zile pe domnul din imagine, cu siguranța e dominat de senzația impalpabila, dar certa, ca acesta ma admira navalnic. Admirația e…

- Un barbat a fost accidentat mortal marti noaptea pe A4, in zona Nodului Rutier A2-DN 3, fiind calcat succesiv de trei autovehicule, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Conform sursei citate, marti noaptea la ora 22:10, politistii au fost anuntati la 112 despre producerea unui…

- Un barbat a fost accidentat mortal, marti noaptea, pe A4, in zona Nodului Rutier A2-DN 3, fiind calcat succesiv de trei autovehicule, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, conform agerpres.ro. Conform sursei citate, marti noaptea, la ora 22,10, politistii au fost anuntati,…

- Un barbat de 44 de ani este cercetat pentru conducere fara permis si conducerea unui vehicul neinmatriculat, dupa ce o patrula rutiera l-a oprit in trafic, constatand ca nu avea permis si circula cu o masina radiata din circulatie.

- Polițiștii au tot mai des parte de adevarate aventuri. In urma cu o saptamama, un șofer a fost urmarit de polițiștii din Gherla de la Jucu pana la Cluj. Duminica oamenii legii au avut parte de o alta provocare. In jurul orei 1.30 noaptea, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida, in timp…

- Polițiștii din Ocna Mureș au oprit in trafic, in noaptea de Inviere, in jurul orei 23.50, un autoturism condus de o tanara de 20 de ani, din municipiul Aiud. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca tanara nu deținea permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. ”Mașina ii fusese…

- Fara a incerca sa aruncam vina asupra cuiva pentru tragedia rutiera care a avut loc noaptea trecuta la Hlipiceni, trebuie insa spus ca drumul pe care a avut loc accidentul mortal a facut obiectul unui protest de amploare al șoferilor chiar pe data de 9 aprilie a acestui an.