- Anamaria Prodan a acordat un interviu in Dubai, in locuința ei și a soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Ea a dezvaluit, intre altele, ca pe vremea lui Ceaușescu, mama ei, Ionela Prodan, era milionara.

- Anamaria Prodan si intreaga ei familie traiesc o viata de lux in Dubai! Au un apartament si o casa, in Dubai si in Abu Dhabi. Ceea ce este uluitor este faptul ca apartamentul se afla intr-un hotel din cea mai scumpa zona din Dubai, acolo unde oricine si-ar dori sa locuiasca.

- Anamaria Prodan a vizitat echipa lui Dan Alexa, Dunarea Calarași, la Mall Baneasa, acolo unde formația a petrecut dupa amiaza de ieri inaintea meciului cu Dinamo. Apropiata a antrenorului de la Calarași, dar și impresara multor fotbaliști din lotul Dunarii, Anamaria s-a pozat alaturi de mai mulți jucatori…