Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, dupa întâlnirea cu omologul sau american, Donald Trump, ca au purtat discuții despre admiterea Românei în programul Visa Waiver, "foarte importanta pentru cetațenii

- Marele rabin al Poloniei si-a manifestat miercuri indignarea fata de atitudinea favorabila a puterii conservatoare de la Varsovia fata de o unitate clandestina nationalista acuzata ca a colaborat cu nazistii in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza AGERPRES.El a regretat in…

- Trei barbati, dintre doi erau deja in detentie, au fost inculpati vineri cu privire la o ”asociere de raufacatori terorista criminala” si incarcerati in legatura cu un plan al unui atentat dejucat, au declarat surse concordante pentru news.ro.Citește și: Anunț de ultima ora de la BNR! S-a…

- Liviu Teodorescu este in culmea fericirii si a tinut sa impartaseasca bucuria sa cu toti fanii si prietenii. Chiar daca artistul a mai vorbit despre acest subiect, acum totul este oficial. Liviu Teodorescu se muta in casa noua.

- Așa cum a EVZ a dezvaluit IN PREMIERA și IN EXCLUSIVITATE saptamana trecuta, Andreea Antonescu și Andreea Balan au dedis sa puna stop carierelor lor solo in muzica și sa le ofere fanilor ceea ce așteapta de mai mulți ani. Astazi s-a dat comunicatul oficial.

- Au avut o logodna speciala, iar acum au facut marele anunț. Katy Perry si Orlando Bloom s-au logodit de Ziua indragostitilor, iar acum au finalizat planurile de nunta! Cei doi sunt hotarati sa-si uneasca destinele si abia asteapta marele eveniment.

- În foarte aclamatul miniserial american "Cernobîl", este prezentat ca unul dintre oamenii care au evitat o catastrofa și mai grava în timpul celui mai mare accident nuclear din istorie. Alexei Ananenko, care locuiește astazi într-un modest apartament cu doua camere…