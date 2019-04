Stiri pe aceeasi tema

- Sambata aceasta, de la 20:45, reporterul special Antena Stars, Madalina Balan, merge in vizita la una dintre cele mai indragite familii de romani din afara tarii. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au deschis larg usile caselor lor din Emiratele Arabe si ofera in exclusivitate imagini fabuloase…

- Marți, o fotografie cu Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan a facut senzație pe Facebook. Fotografia, facuta in Dubai, cu Laurențiu Reghecampf și Anamaria zambitori, a devenit virala pe facebook-ul Gazetei Sporturilor, adunand rapid 2.000 de like-uri și 800 de comentarii. Reghe a fost principala…

- Anamaria Prodan-Reghecampf s-a pozat alaturi de soțul ei, Laurențiu Reghecampf, antrenor la și a postat imaginea pe Instagram. Impresarul a trecut ca explicație foto „Noi" și o inima, dorind sa puna accentul pe relația cu partenerul de viața, dupa mai multe speculații ce au avut loc in ultima vreme.…

- Plecand de la declaratiile extrem de dure facute de Anamaria Prodan la adresa lui Galca, Radoi si Dica, GSP.ro analizeaza raportul dintre Laurențiu Reghecampf si tehnicienii care i-au urmat in cele doua mandate la FCSB. "Dupa ce am plecat eu si Reghe de la Steaua, acolo s-a ales praful. Au venit numai…

- Intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, Anamaria Prodan a vorbit despre cum lucrau Laurențiu Reghecampf și Thomas Neubert la FCSB și a povestit ca in 2013, Cristi Tanase l-a sunat pe Gigi Becali și a cerut sa plece de la echipa. - Doping crezi ca exista in fotbal?- Exista, dar in Romania nu. ...

- Anamaria Prodan are numai cuvinte de lauda la adresa soțului ei, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Impresara a ieșit la masa cu partenerul sau de viața. Vedeta a publicat o fotografie cu ea și Laurențiu Reghecampf pe contul sau de Instagram. Imaginea este insoțita de un mesaj simplu, prin…

- Anamaria Prodan le-a atras imediat atenția fanilor sai cu o fotografie. Aceștia i-au atras imediat atenția asupra unui detaliu. In cea mai recenta fotografie pe care a postat-o pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan apare cu un accesoriu inedit pe cap: o eșarfa infașurata asemenea unui turban.…