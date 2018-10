Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice pentru tineret, care vor debuta pe 6 octombrie, la Buenos Aires, vor strange la start cei mai valoroși sportivi cu varsta intre 15 și 18 ani. Romania va trimite 34 de mici performeri, in Argentina, aceștia sperand ca peste ani sa ajunga și la adevaratele intreceri ale Jocurilor Olimpice.…

- Fiul Anamariei Prodan a implinit 10 ani, iar mama lui a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. Reghe Jr. a crescut și seamana cu ambii parinți, dupa cum au observat și internauții. Prezentatoarea de la Pro tv i-a transmis acestuia un mesaj emoționant. „La mulți ani, gandacelul meu! Mami…

- Andreea Mantea este cea care va prezenta emisiunea ” Te vreau langa mine”. Iar acum, la ceas de seara bruneta a transmis un mesaj fanilor sai. (Promotiile zilei la monitoare) Andreea Mantea este cea care va prezenta, din toamna, emisiunea ”Te vreau langa mine”, iar acum bruneta a recunoscut tot și a…

- Georgiana Lobonț, una dintre cele mai frumoase și iubite artiste din Ardeal, și soțul ei au implinit 2 ani de casatorie. Mai mult decat atat, astazi este și ziua soacrei sale. Artista a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant. In 2016 s-au hotarat sa faca și pasul cel mare: nunta. Au avut…

- "La multi ani, Eva! Esti plina de viata, iubitoare, atat de fericita, dar si puternica si hotarata sa transformi lumea intr-un loc minunat de joaca, incat ma uimesti in fiecare zi. Trece repede timpul si parca imi doresc sa ramai mereu mica, fragila, sa te cuibaresti in bratele mele si sa alergi…

- Fetița Andrei a implinit 3 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare, alaturi de care a atașat și o imagine. Fanii vedetei au lasat zeci de comentarii in dreptul fotografiei cu Eva. Andra a nascut o fetița perfect sanatoasa, pe 23 iulie 2015 , iar de atunci, viața ei…

- Baiețelul Ilenei Badiu a implinit 9 ani, iar mama lui i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare, unde atașat imagini cu intreaga familie. “ Acum 10 ani aflam ca nu prea am cum sa fac un copil, dar la cateva luni insa, dupa vestea asta in ciuda pronosticurilor aveam sa aflu ca sunt insarcinata…

- Au trecut aproape trei luni de la trecerea in nefiinta a Ionelei Prodan. Indragita artista s-a stins din viata in urma unei probleme de sanatate, dar a lasat in urma multe lacrimi si tristete. Fiica sa, Anamaria Prodan, este o femeie puternica si a reusit sa fie mereu cu zambetul pe buze, insa putini…