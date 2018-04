Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a publcat un discurs copleșitor despre mama sa, Ionela Prodan, care are mari probleme de sanatate. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Elias din Capitala , iar starea sa de sanatate nu este deloc una buna, ba dimpotriva. Ionela Prodan a slabit enorm…

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj cutremurator in ziua de Florii. Impresara vorbește despre destin. Anamaria Prodan nu trece prin cea mai buna perioada a vieții sale, in ciuda faptlui ca inceaca sa iși pastreze o stare de spirit cat mai buna. Impresara, care o are pe mama sa, Ionela Prodan, internata…

- Un tanar de 28 de ani din Ocna Mureș acuza un agent de poliție din oraș ca l-ar fi batut pana l-a bagat in spital, dupa ce nu ar fi vrut sa se legitimeze. Maieruțiu Andrei susține ca agentul de poliție era imbracat civil și in stare de ebrietate, motiv pentru care a și refuzat sa prezinte buletinul…

- Tatal lui Laurențiu Reghecampf a murit la varsta de 70 de ani. Cea care a publicat informația a fost chiar nora sa, Anamaria. „Rip Harry! We will always love you! You were an incredible father and an incredible person! You will always be in our hearts”, a fost mesajul scris de Ana.Harry Reghecampf (70…

- Romania a invins, in deplasare, pe Israel, scor 2-1. Din delegația “tricolorilor” a facut parte și Adrian Mutu. Managerul sportive al echipei naționale a profitat de ocazie și nu a ratat ocazia de a merge la Mormantul Sfant. Incantat de tot ce a vazut, Adrian Mutu a postat și un mesaj pe contul personal…

- Saveta Bogdan nu crede ca situația medicala a cunoscutei artiste Ionel Prodan este așa de grava! „Ionela Prodan este bine. Este un om deosebit, cu suflet foarte mare. Ultima data ne-am vazut pe 1 decembrie la o emisiune”, a spus Saveta. ”Era foarte bine. Fetele sunt in relații foarte bine. Face și ea…

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- Andreea Sasu si designerul german Philipp Plein s-au despartit anul trecut, dupa o relație cu nabadai. Acum, bruneta s-a dedicat suta la suta carierei de model, iar creatorul de moda se iubește cu acum cu Morgan Osman. Andrea Sasu s-a apropiat și mai mult de familie in ultima perioada și cauta sa stea…

- Dupa ce medicii i-au sfatuit pe membrii familiei Ionelei Prodan sa fie pregatiți de orice, fiica ei a urcat pe rețelele de socializare mai multe poze facute chiar azi. Imaginile au fost insoțite de mesaje haioase, ceea ce i-a facut pe unii sa creada ca mama Anamariei Prodan a primit vești bune din partea…

- Unul dintre fondatorii WhatsApp, Brian Acton, s-a alaturat unei comunitati tot mai mari de utilizatori care renunta la Facebook si recomanda si altor persoane sa faca acelasi lucru, ca urmare a uriasului scandal provocat de informatia ca datele personale a 50 de milioane de membri ai retelei de socializare…

- In ultimele zile, au aparut tot mai multe informații conform carora Ionela Prodan ar avea metastaze pancreatice și și-ar trai ultimele zile de viața. Satula de toate aceste zvonuri, fiica artistei, Anamaria Prodan Reghecampf, a decis sa vorbeasca deschis despre starea de sanatate a mamei sale, cu reporterii…

- Anamaria Prodan a ieșit in oraș, semn ca mama ei, Ionela Prodan, nu este in stare grava așa cum s-a spus. Anamaria Prodan a fost cu zambetul pe buze, deci nu sunt motive de ingrijorare in privința starii de sanatate a indragitei cantarețe de muzica populara Ionela Prodan. „Imi iubesc prietenii, imi…

- Anamaria Prodan și-a dus mama la un salon de infrumusețare, acolo unde Ionela Prodan s-a afișat pentru prima oara cu capul descoperit și fara machiaj dupa problemele de sanatate pe care le-a avut. In luna ianuarie a acestui an, cantareața de muzica populara Ionela Prodan a avut probleme de sanatate…

- Israela Vodovoz a avut o avere frumușica, evaluata la suma de 50 de milioane de euro care va reveni copiilor acesteia. Asta pentru ca a divorțat de Liviu Arteni și a facut și partajul. Dar oare aceasta este suma corecta? Avocata ei a vrut sa lamureasca lucrurile o data pentru totdeauna și, din spusele…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Vestea trista potrivit careia Ionela Prodan a murit i-a șocat pe milioane de oameni. La cateva ore dupa ce informația falsa a circulat pe internet, Anamaria Prodan a facut declarații acide in legatura cu acest subiect delicat pentru orice copil care iși iubește mama. Va reamintim ca la inceputul acestui…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- Românul Vadim Spasescu a decedat pe 2 martie 2018, în regiunea Donețk, rapus de glontele unui lunetist. El este originar din satul Ciorna, raionul Ocna, Regiunea Odesa, și își facea serviciul militar în batalionul întâi de asalt și desant al brigazii…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- Lidia Buble, mesaj emoționant dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama!”. Artista le-a dat un sfat fanilor de pe contul de socializare. Interpreta și mama ei o relație stransa, astfel ca iubita lui Razvan Simion a compus o piesa pentru cea care i-a dat viața și care a nascut 11 copii.…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Exatlon 18 februarie. Giani Kirița și-a ieșit din minți, in timpul ediției de duminica. Fostul fotbalist s-a enervat la culme pe Anca, dupa ce „razboinica” i-ar fi aruncat cateva priviri urate in timpul probei. Giani s-a pierdut cu firea și a inceput s-o faca in toate felurile pe concurenta din echipa…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- Anamaria Prodan și-a scos mama la plimbare, dupa aproape doua saptamani in care medicii i-au facut mai multe investigații. Interpreta de muzica populara se simte mult mai bine, iar acest lucru se vede in cea mai recenta apariție in mediul virtual. „O alta zi perfecta! Imi iubesc mama! Te iubim!”, a…

- Ionela Prodan se afla inca sub supraveghere medicala, insa fiica sa sustine ca in curand va fi externata. Anamaria Prodan a vrut sa le arate tuturor ca zvonurile conform carora mama ei se simte rau nu sunt adevarate, asa ca posteaza fotografii cu cantareata de muzica populara pe paginile ei de pe…

- O noua imagine cu Ionela Prodan inainte de externare. Anamaria Prodan a publicat pe contul de socializare o fotografie cu mama ei, care pare ca se simte din ze in ce mai bine. Artista de muzica populara poarta o pereche de ochelari de soare și a renunțat la peruca. Ionela Prodan zambeste si pare ca…

- Starea Ionelei Prodan este una buna si pare ca se simte mult mai bine. Asta a spus-o si fiica sa, Anamaria Prodan, zilele trecute, dar o arata si fotografia pe care tocmai a postat-o fiica Ionelei Prodan pe retelele sociale.

- Ionela Prodan (70 de ani) are o silueta de vis dupa ce a dat jos 25 de kilograme, dar fericirea ei a fost umbrita de un episod care i-a pus in pericol viata, scrie click.ro. Cantaretei de muzica populara i s-a facut rau si a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri acute in…