Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop. Astrele spun ca atunci când doua zodii sunt extrem de compatibile, uniunea lor are sanse sa fie deosebita, magica, plina de energie și extrem de pasionala.

- Astazi se implinește 1 an de la moartea indragitei intreprete de muzica populara, Ionela Prodan. Fiica regretatei cantareței, Anamaria Prodan, a postat un mesaj emoționant in memoria artistei. Pe data de 16 aprilie 2018, Ionela Prodan a plecat dintre noi, iar acest lucru a adus foarte multa tristete…

- Ionela Prodan s-a stins din viața pe 16 aprilie 2018, atunci cand intreaga ei familie a trait un soc imens. Chiar daca totul a fost aproape neprevazut, iar regretata artista nu stia exact ce se petrece, si-a facut testamentul. A avut grija sa imparta totul pentru cei mai importanti oameni din viata…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au vorbit despre viața lor la Dubai și despre cum funcționeaza lucrurile in casnicia lor. Cei doi formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri și au o relație speciala. „Eu imi traiesc fiecare clipa din viata mea la maximum, ca si cum ar fi ultima. Aici suntem…

- Anamaria Prodan si intreaga ei familie traiesc o viata de lux in Dubai! Au un apartament si o casa, in Dubai si in Abu Dhabi. Ceea ce este uluitor este faptul ca apartamentul se afla intr-un hotel din cea mai scumpa zona din Dubai, acolo unde oricine si-ar dori sa locuiasca.

- Anamaria Prodan a dezvaluit ca nici inainte de Revolutie nu putea sa numere toti banii pe care-i avea familia ei. Mama sa, artista de muzica populara Ionela Prodan, venea cu sacose pline de dolari de la concertele din strainatate. Laurentiu Reghecampf, ADEVARUL despre casnicia cu Anamaria…

- Toata lumea o stie pe Anamaria Prodan si pe mama acesteia, Ionela Prodan. Desi au aparut de-a lungul timpului si informatii despre tatal ei, lucrurile au ramas ceva mai discrete. In aceasta seara insa, in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Anamaria Prodan a facut o dezvaluire soc!

- Sambata aceasta, de la 20:45, reporterul special Antena Stars, Madalina Balan, merge in vizita la una dintre cele mai indragite familii de romani din afara tarii. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au deschis larg usile caselor lor din Emiratele Arabe si ofera in exclusivitate imagini fabuloase…