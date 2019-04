Anamaria Prodan, în cel mai minuscul costum de baie Impresara Anamaria Prodan s-a fotografiat in camera, intr-un costum de baie extrem de provocator, care i-a scos in evidența formele. In imaginea respectiva, publicata pe Instagram, vedeta apare imbracata intr-n costum de baie de culoare neagra, foarte provocator. In partea de jos, costumul de baie, extrem de decupat, este prins doar in niște șnururi foarte subțiri. Costumul de baie ii pune foarte bine in valoare formele celebrei impresare. "Cam decoltat, arați cam mult", "Ce bine arați, doamna", "Trup de zeița", "Așa ceva, rar vezi. Buna rau", "Cam prea provocatoare", "La varsta ta ești ca o puștoaica",… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a oferit amanunte despre casa in care locuiește in prezent in Dubai. de asemenea, impresara a vorbit și despre planurile pe care le are. La o emisiune de televiziune, Anamaria Prodan a vorbit despre viața sa din acest moment. Impresara a recunoscut ca este dependenta de lux, ca a investit…

- Anamaria Prodan s-a pozat iarași in așternuturi. Impresara a captat imediat atenția fanilor sai din mediul online. Anamaria Prodan le-a facut o surpriza admiratorlor sai din mediul online. Aceasta s-a pozat din nou in așternuturi. Ipostaza in care vedeta s-a fotografiat a fost pe pacul internauților,…

- Impresara Anamaria Prodan s-a afișat in fața fanilor sai așa cum nu a mai facut-o vreodata: in halat de baie, cu parul nearanjat și fara machiaj. Anamaria Prodan se afla la Dubai. Vedeta, care acorda o mare importanța felului in care se prezinta in public și in fața admirtoilor sai, s-a afișat așa cum…

- Anamaria Prodan are numai cuvinte de lauda la adresa soțului ei, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Impresara a ieșit la masa cu partenerul sau de viața. Vedeta a publicat o fotografie cu ea și Laurențiu Reghecampf pe contul sau de Instagram. Imaginea este insoțita de un mesaj simplu, prin…

- Anamaria Prodan le-a atras imediat atenția fanilor sai cu o fotografie. Aceștia i-au atras imediat atenția asupra unui detaliu. In cea mai recenta fotografie pe care a postat-o pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan apare cu un accesoriu inedit pe cap: o eșarfa infașurata asemenea unui turban.…