Anamaria Prodan, imaginea NUD cu care a atras mii de like-uri pe Instagram FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan s-a fotografiat in timpul unui tratament de intreținere. Vedeta apare acoperita doar de un prospop. Impresara este foarte atenta la felul cum arata, astfel ca face tot felul de tratamente pentru a fi intr-o forma fizica de invidiat și pentru a arata cat mai bine. Pe contul ei de pe o…

- Dupa ce a fost inlocuita la „Te vreau langa mine”, Bianca Dragușanu a ramas cu regrete ca nu mai e pe micul ecran. Totuși, in momentul in care au inceput sa reapara ofertele, nu s-a aruncat sa le accepte. Televiziunea vine cu un plus de vizibilitate pentru ea, dar din punct de vedere financiar nu e…

- Zi trista pentru Anamaria Prodan! Vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj sfașietor in memoria Ionelei Prodan, care s-a stins din viața la inceputul lunii aprilie, in 2018. Este primul 8 martie fara mama ei. Ionela Prodan a murit in urma cu aproape un an, dupa ce s-a luptat pentru mult timp…

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare cu ocazia zilei de 8 Martie. Impresara și-a pierdut mama in urma cu un an, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. „Mama este numele Lui Dumnezeu pe buze si in inimile copiilor. La multi ani, tuturor mamelor din lume”, a scris…