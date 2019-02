Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape 10 luni de la moartea Ionelei Prodan, iar fiica sa, Anamaria, pastreaza vie amintirea mamei sale. Dovada a facut-o publica intr-o postare pe Instagram. Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie 2018, rapusa de o boala crunta. Anamaria a fost foarte apropiata de mama sa și a stat la capataiul…

- Anamaria Prodan este o femeie puternica si desi a pierdut-o pe cea mai importanta femeie din viata sa, frumoasa impresara a avut forta sa zambeasca si sa arate ca este un om puternic. Anamaria Prodan si Ionela Prodan, mama sa, au avut o relatie extrem de frumoasa, iar dupa trecerea in nefiinta a mamei…

- La noua luni de la moartea Ionelei Prodan, ies la iveala detalii dureroase despre ultima perioada din viața cantareței. "Ana a fost cea care a ingrijit-o pana in ultima clipa, a stat cu ea in clinica zi si noapte, i-a dat sa manance cu lingurita, i-a monitorizat perfuziile si a avut grija…

- Anamaria Prodan a facut, luni, parastas de noua luni pentru mama ei, Ionela Prodan, iar la finalul slujbei de la Cimitirul Bellu a oferit o declaratie, printre lacrimi. Gigi Becali, un nou derapaj SEXIST. Ce a putut sa spuna despre Anamaria Prodan Anamaria Prodan a vorbit despre ce…

- In zi de sarbatoare, Anamaria Prodan a organizat parastasul mamei sale, la noua luni de cand aceasta s-a stins din viața. Imbracata toata in negru, aceasta nu și-a putut stapani lacrimile. Anamaria Prodan a ajuns luni dimineața la cimitirul Bellu, insotita de fostul sot al mamei sale. "Vedeti ca viata…

- "Este singura dorința pe care mi-a spus-o mama și nu am reușit sa o fac in timp util. Sper ca in maximum doua luni sa ii tiparesc și cartea. Eu imi doream sa i-o ofer cadou la ziua ei la 70 de ani, insa nu a fost gata. Mama deja iși scrisese o parte din viața, insa voi continua eu mai departe. De…

- Au trecut mai bine de șase de luni de cand Ionela Prodan s-a stins din viața, iar Anamaria, fiica ei, inca nu s-a obișnuit cu ideea. Cat timp a trait, dar și acum, dupa moartea intrepretei de muzica populara, Anamaria Prodan e determinata sa faca multe lucruri frumoase pentru cea care i-a dat viața.…