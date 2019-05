Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu are acum o pagina "in memoriam". Cel mai probabil, un cunoscut care stia parola lui Razvan Ciobanu a setat aceasta opțiune. Averea lui Razvan Ciobanu. Ce a ramas in urma creatorului de moda Razvan Ciobanu va fi inmormantat joi. Parchetul anunta ca moartea lui Razvan…

- Moartea lui Razvan Ciobanu ridica numeroase semne de intrebare. Profilerul care a analizar sinuciderea Madalinei Manole, Mihaela Brooks rupe tacerea și povestește care este adevarul, din viziunea ei, in aceasta tragica intamplare.

- Razvan Ciobanu era un designer foarte cunoscut, dar ajunsese la pamant din punct de vedere financiar. Creatorul de moda era in faliment si avea foarte multe datorii. Traia din vanzarea unor pisici, insa era dator pana si la un petshop pentru mancarea animalelor. Parchetul anunta ca moartea…

- Localnicii ajunși la locul in care Razvan Ciobanu și-a pierdut viața au inceput sa sustraga bunurile gasite in mașina fara a le pasa de faptul ca polițiștii faceau cercetari. De la Biblia gasita langa mașina și pana la sticle de alcool și parfumuri, satenii nu s-au sfiit sa ia tot ce au putut.…

- Informație de ultima ora. Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Acesta se afla singur in mașina, atunci cand a pierdut controlul volanului. Polițiștii face cercetari la fața locului. Vom reveni cu detalii.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre…

- Andreea Balan a fost externata din spital zilele trecute, dupa cea de-a treia operație, insa lucrurile nu sunt deloc așa cum se aștepta artista. Se pare ca aceasta nu iși mai poate alapta fetița, iar operația de cezariana a devenit un chin. Andreea Balan se confrunta cu noi probleme dupa operații. „Andreea…

- Cele 200 de pagini originale, plus un pașaport, au fost gasite in fundul dublu al unui dulap vechi, cu vitrina, scrie libertatea.ro. Mobila fusese recondiționata de un iranian stabilit in Romania și vanduta lui Attila Szocs, un maghiar din Brașov. Cei doi au descoperit documentele originale și…

- Detalii incredibile din motivarea condamnarii lui Darius Valcov, eminența cenușie a Guvernului PSD. Consilierul premierului a deturnat prestigiul funcției și a ”albit” mita, scriu judecatorii. Motivarea sentinței are aproximativ 300 de pagini. Un an le-a trebuit judecatorilor sa o...