Stiri pe aceeasi tema

- ​În perioada ianuarie - februarie 2019 contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 568 milioane euro, comparativ cu 425 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2018, arata datele transmise vineri de catre Banca Centrala. Importurile de bunuri au adâncit…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a inregistrat o scadere semnificativa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, valoarea totala a pietei, inclusiv tranzactiile care nu au avut o valoare comunicata, fiind intre 200 si 300 de milioane de euro, in timp ce,…

- Oana Despa, șefa Secției de Investigații de la Digo 24 și-a anunțat demisia pe Facebook. Despa ataca conducerea postului,"Azi am pus punct relatiei mele contractuale de munca cu RCS&RDS. Peste 45 de zile lucratoare nu voi mai conduce o sectie de Investigatii la Digi24, sectie care nu…

- Danut Bica, deputat PNL: Ordonanța Lacomiei scumpește viața tuturor cetațenilor romani. Deputatul PNL de Arges Danut Bica critica in termeni foarte duri prevederile Ordonanței Lacomiei și enumera cateva dintre efectele toxice generate de aceasta: „Niciodata un guvern al Romaniei nu a reușit sa bulverseze…

- Anul acesta, Festivalul International de Teatru Oradea – FITO va avea loc la inceputul verii, in perioada 1-9 iunie, si nu la final de septembrie cum a fost pana acum. Ideea a fost de a evita suprapunerea festivalului oradean peste alte importante festivaluri de teatru din tara, si desigur,…

- Pericol imens pentru romanii care au cumparat zahar in ultima perioada! S-a apasat butonul de panica in Romania! Toți cei care au cumparat aceasta marca de zahar trebuie fie sa o distruga, fie sa o returneze.Zaharul a fost vandut de unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din țara noastra.…

- Economia romaneasca va continua sa creasca in urmatorii doi ani, cu procente de 5,5% in 2019 si 5,7% in 2020, urmand ca avansul sa incetineasca in 2021 cand este prevazuta o majorare a Produsului intern brut de 5%, estimeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) in "Strategia fiscal-bugetara pentru perioada…

- Romania a exportat animale vii in suma de 325,4 milioane de euro, in primele zece luni din 2018, in scadere cu 9,9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de animale vii au scazut in perioada mentionata cu 0,4%,…