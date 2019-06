Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost in acest weekend, din nou nași de botez. Cei doi l-au creștinat pe micuțul Kostas, iar impresara a publicat pe contul de socializare, primele imagini de la eveniment. „Botez Kostas ❤️❤️❤️NASA TE IUBESTE ȘI IȚI UREAZA SA AI PARTE DE O VIATA DE VIS ❤️❤️❤️",…

- Anamaria Prodan a decis sa se arate fara machiaj in fața fanilor ei de pe o rețea de socializare. Impresara a postat o fotografie in care apare fara pic de fard pe fața. "6:00 dimineața. Fara machiaj! Doar fața mea data cu crema", a precizat Anamaria Prodan in dreptul imaginii ]n care apare fara pic…

- Anamaria Prodan s-a fotografiat in timpul unui tratament de intreținere. Vedeta apare acoperita doar de un prospop. Impresara este foarte atenta la felul cum arata, astfel ca face tot felul de tratamente pentru a fi intr-o forma fizica de invidiat și pentru a arata cat mai bine. Pe contul ei de pe o…

- Anamaria Prodan a explicat cum a reușit sa scape de kilogramele in plus. Aceasta a slabit 17 kilograme in opt luni, adica cate aproximativ doua kilograme pe luna. Impresara arata din ce in ce mai bine. A reușit sa scape de kilogramele nedorite și acum afișeaza o silueta de vis. Anamaria Prodan a reusit…

- Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie 2018, dupa ce s-a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta.La un an de la dispariția celebrei interprete de muzica populara, Anamaria Prodan a transmis un mesaj emoționant. „Te iubesc enorm, mama mea de vis! Steaua mea frumoasa! Sufletul meu superb!”, a scris…

- Sambata aceasta, de la 20:45, reporterul special Antena Stars, Madalina Balan, merge in vizita la una dintre cele mai indragite familii de romani din afara tarii. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au...

- De-a lungul timpului au existat numeroase zvonuri potrivit carora Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-ar afla la un pas de divorț. Impresara a știut mereu cum sa le dea peste nas rautacioșilor și sa le arate cat de mult o iubește soțul sau.