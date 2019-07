Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a vorbit despre egalitatea intre sexe și despre incidentul petrecut intre Anamaria Prodan și Dan Alexa. In urma cu cateva zile, patronul luiu FCSB spunea ca daca era in locul lui Dan Alexa "o lua de par, o tundea, o tavalea" pe Anamaria Prodan. EXCLUSIV. Anamaria Prodan: "Dan Alexa…

- Anamaria Prodan infrunta tavalugului mediatic abatut asupra sa, in urma incidentului nefericit petrecut la finalul partidei dintre Astra Giurgiu si FC Botosani, din prima etapa a Ligii l, cand l-a lovit cu pumnul in figura pe antrenorul giurgiuvenilor, Dan Alexa. Regretele impresarei cresc pe zi ce…

- In tara in care unul din sase cupluri nu reuseste sa aiba copii, in timp ce natalitatea a ajuns la cote ingrijorator de mici, statul deconteaza doar o procedura de fertilizare in vitro. Cand, de fapt, pentru cele mai multe cupluri din Romania, lupta pentru a avea un copil dureaza ani intregi, cu costuri…

- Cristian Singer, unul dintre cei mai apreciați ingineri de sunet din Romania, a murit zilele trecute. Barbatul a colaborat cu mulți artiști de la noi, iar aceștia a fost extrem de afectați de dispariția acestuia. Loredana Groza a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. „Cristi, atat de…

- Omul care a invațat numerosi artisti cum sa țina microfonul in mana, sa cante și sa danseze, s-a stins din viața zilele acestea. Multe vedete au fost socate de aceasta moarte prematura.