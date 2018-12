Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Adrian Todor, il acuza pe primarul Gheorghe Falca ca „le mai face un «cadou» aradenilor, in prag de sarbatori”, facand referire la proiectul de hotarare privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor sa aprobe modificarea tarifelor…

- Mihai Leu, 49 de ani, a intrat in vacanța, dupa revenirea spectaculoasa in Campionatul Național de Raliu. Un bun prilej pentru fostul campion mondial WBO la semimijlocie (1997) de a participa, in ”avanpremiera” Craciunului, la sacrificarea porcului. ”Suntem cu toate tradițile la zi”, a declarat, razand,…

- Un barbat a filmat o vanzatoare intr-o piața de pește din Taiwan și imaginile au devenit virale. Niciun barbat nu s-a mai uitat la ce le punea fata in punga. Fata s-a dovedit foarte priceputa in manuirea cuțitului, cu care taia atat peștele viu, cat și bucați pe pește eviscerat și filetat. Fata este…

- Andreea Marin a trecut prin momente dificile dupa ce a ajuns pe masa de operație! Vedeta a fost filmata chiar la scurt timp dupa intervenție și fanilor nu le-a venit sa creada cum arata bruneta! Ce a pațit?

- Dupa ce a fost batut la un botez unde a fost chemat sa intrețina atmosfera, Florin Salam a marturisit ca nu va mai canta in viața lui. La doua saptamani dupa violentul episod din Italia, artistul s-a razgandit și a facut un show de zile mari, duminica seara, intr-un renumit local din zona Berceni a…

- Astronautul german Alexander Gerst, comandantul Statiei Spatiale Internationale (ISS), a spus ca, dupa revenirea pe Terra, in perioada Craciunului, va face mai degraba flotari, decat sa petreaca sau sa stea in fata televizorului, potrivit dpa. Odata intors de pe ISS, la 20 decembrie, Gerst, supranumit…

- Inca de la inceputul lui Noiembrie, oamenii incep sa isi faca planuri pentru vacanta de Craciun. Aranjamente, cadouri, delicii culinare si familie, toate incep sa se contureze din ce in ce mai bine in mintea fiecarui om, pe masura ce anul se apropie de final. De multe ori, toate aceste detalii devin…